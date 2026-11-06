Orihuela (Alicante) licita restaurar la casa andalusí de la antigua Caja de Monserrate por 46.000 euros

Casa andalusí de la antigua Caja de Monserrate de Orihuela (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), a través de la Concejalía de Patrimonio Histórico, ha publicado la licitación de los trabajos de restauración y consolidación de la vivienda andalusí descubierta durante las obras de rehabilitación del inmueble del Centro Cultural Miguel Hernández, antigua Caja de Ahorros de Monserrate, situado en la plaza Ramón Sijé. El contrato cuenta con un presupuesto de 46.076,80 euros, IVA incluido.

Según un comunicado del consistorio, esta actuación tiene como finalidad garantizar la conservación de los restos arqueológicos y acondicionar el espacio para su futura musealización. La vivienda, localizada durante los trabajos de refuerzo de la cimentación del edificio, forma parte del patrimonio arqueológico vinculado al sistema defensivo medieval de la medina islámica oriolana, ha apuntado.

Su excavación permitió documentar distintas estancias y elementos constructivos, entre ellos muros, pavimentos, pilares y dos arcos de época almohade cuyos restos se conservan derrumbados en el propio yacimiento, ha resaltado.

La actuación contempla, según ha concretado el Ayuntamiento, la redacción de un proyecto técnico de restauración, la limpieza de los restos arqueológicos y la consolidación de enlucidos, pavimentos y estructuras.

También incluye la recuperación y recreación de los dos arcos en su ubicación original, la restauración de pilares y muros deteriorados y la reconstrucción parcial de determinados tabiques para facilitar la interpretación de la distribución de la antigua vivienda. El contrato establece un plazo de ejecución de diez semanas.