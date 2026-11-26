Reconstrucción en Paiporta - PAIPORTA

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de reconstrucción de la red de alcantarillado de Paiporta (Valencia), una de las principales actuaciones para recuperar las infraestructuras municipales afectadas por la dana del 20 de octubre de 2024, continúa avanzando con nuevos trabajos de inspección y diagnóstico del subsuelo.

Estas actuaciones forman parte de los trabajos previos a la ejecución de las obras de reconstrucción y se están desarrollando en diferentes zonas del municipio, previamente delimitadas, para "profundizar en el conocimiento de las instalaciones subterráneas y concretar las intervenciones que será necesario llevar a cabo en cada ámbito".

Para realizar estos estudios, se están utilizando dos tecnologías complementarias: las inspecciones con cámaras de televisión (CCTV) y el georradar. Tres equipos trabajan de manera simultánea en diferentes puntos de Paiporta, entre los que se encuentran las calles Sant Jordi, Sant Joan de Ribera, Séquia de Quart y José Capuz.

La vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha señalado que se trata de la "mayor obra de reconstrucción que se está ejecutando en Paiporta. Es una actuación de dimensiones extraordinarias, única en España por sus características, que requiere una planificación muy cuidadosa y un trabajo técnico previo muy importante".

"Estamos avanzando de manera paralela en diferentes puntos del municipio para poder abordar esta reconstrucción con las máximas garantías", ha apuntado.

Val también ha destacado la importancia de mantener informada a la ciudadanía durante todo el proceso. "Somos conscientes de que unas obras de esta magnitud tendrán una incidencia directa en el día a día de muchas calles. Por eso, queremos estar al lado del vecindario, del comercio y de las industrias locales, explicarles con antelación cómo se desarrollarán los trabajos y qué afecciones pueden tener en cada zona", ha señalado.

En este sentido, ya se ha celebrado una primera reunión con APIP y está previsto organizar próximamente encuentros con las vecinas y los vecinos y con las personas responsables de los establecimientos comerciales de las zonas afectadas, con el objetivo de explicar el desarrollo de las obras, los plazos y las posibles alteraciones en la movilidad y la actividad cotidiana.

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha subrayado que la reconstrucción de la red de alcantarillado es una actuación "fundamental para el futuro del municipio". "La dana provocó daños muy importantes en estas infraestructuras y ahora tenemos la oportunidad de renovarlas y prepararlas mejor para afrontar futuros episodios. Queremos hacerlo con rigor, coordinación y transparencia, informando en todo momento a la ciudadanía", ha indicado.

Una parte de los trabajos previos consiste en la inspección con cámaras de televisión (CCTV), una técnica que permite examinar el interior de los colectores, las conducciones principales que recogen y transportan las aguas residuales y pluviales.

Para ello, se introduce una cámara, habitualmente instalada sobre un pequeño robot con ruedas, que avanza por el interior de las conducciones y registra su estado. Este sistema permite, además de detectar posibles fisuras, roturas, deformaciones u obstrucciones, identificar las conexiones de las tuberías procedentes de las viviendas y determinar a qué altura desembocan en el colector principal.

Esta información es fundamental para conocer la disposición de las diferentes conexiones y planificar con mayor precisión las actuaciones de reconstrucción de la red, teniendo en cuenta las características de cada tramo y las conexiones existentes.

GEORRADAR PARA ESTUDIAR LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

La otra tecnología utilizada es el georradar, que permite estudiar qué hay bajo el pavimento sin necesidad de realizar excavaciones. Mediante la emisión de ondas electromagnéticas hacia el subsuelo, este equipo identifica diferentes materiales y estructuras enterradas, así como su ubicación y profundidad aproximada.

Esta información es especialmente relevante en las calles donde las redes de abastecimiento de agua potable, saneamiento, electricidad, gas y telecomunicaciones pueden discurrir muy próximas entre sí.

Ambas técnicas se complementan, ya que mientras que las inspecciones con CCTV permiten conocer la disposición de las tuberías, el georradar ofrece información sobre las instalaciones y los elementos que hay a su alrededor y su profundidad.

Con estos trabajos previos, los equipos técnicos dispondrán de una radiografía "más completa" de la red y del subsuelo de Paiporta. Esto permitirá planificar "con mayor precisión" la sustitución de los colectores, anticipar posibles interferencias con otros servicios y reducir, en la medida de lo posible, las afecciones al vecindario y a la actividad comercial durante la ejecución de una de las principales actuaciones de reconstrucción del municipio.