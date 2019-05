Personas mayores protagonizan una campaña para romper estereotipos y combatir la LGTBIfobia

Publicado 15/05/2019 15:01:49 CET

Personas mayores pertenecientes al colectivo LGTBI protagonizan la campaña de sensibilización que la Dirección General de Igualdad en la Diversidad ha puesto en marcha este año con el objetivo de "romper estereotipos" y combatir la LGTBIfobia.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Sociales en funciones, Mónica Oltra, ha apostado "por una sociedad libre, diversa y que rompa el estereotipo con las personas mayores LGTBI" y ha explicado que así se refleja en la campaña puesta en marcha por su departamento con motivo de la celebración el próximo 17 de mayo del Día Internacional contra la LGTBIfobia.

Oltra ha explicado que la campaña de sensibilización mantiene el lema 'Trenca l'estereotip', que ya inició el año pasado, y con la que pretende mostrar a la ciudadanía que la identidad y la sexualidad de cada persona "no tiene por qué encasillarla en un determinado estereotipo, invitando a todo el mundo a romper con sus prejuicios".

Para este fin, se ha contado con personas del ámbito LGTBI, la mayoría de las cuales están una franja de edad entre los 60 y los 70 años, que protagonizan de manera altruista una campaña que este año busca centrase en las personas mayores de este colectivo, que a la situación de "invisibilidad" que padecen por la edad, también suman la propia del colectivo.

La campaña, diseñada por la agencia Cat&Curious, hace un recorrido por la trayectoria vital de estas personas, que pasaron de ser perseguidas durante la dictadura e incluso los primeros años de la transición, a encabezar una lucha social que les permitió salir de la "clandestinidad" en la que muchos vivían y "conquistar derechos sociales que parecían inalcanzables, como es el caso del matrimonio igualitario", ha explicado la vicepresidenta.

Entre las personas participantes se encuentran víctimas de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social del franquismo como Rampova, detenido por primera vez con 14 años, violado decenas de veces, y luego referente de la reivindicación de la libertad sexual desde diversas manifestaciones artísticas, como el proyecto artístico de Ploma 2.

La campaña también cuenta con el excarmelita Antonio Roig que quedó finalista del Premio Planeta en 1976 con su obra 'Todos los parques no son un paraíso', un libro autobiográfico en el que cuenta sus experiencias con otros hombres, lo que le valió la expulsión de la orden religiosa de los Carmelitas Descalzos y le llevó a sufrir posteriormente una brutal marginación social.

El presidente de la Asociación de Expresos Sociales, Antonio Ruiz, también ha querido participar en la campaña, donde cuenta su propia historia, cuando con 17 años decidió contar en casa su homosexualidad, hecho que su madre desveló a una monja, quien le delató ante la policía. Ruiz fue encarcelado y posteriormente desterrado.

Junto a estas caras más conocidas, también aparecen otras mujeres lesbianas y trans, hombres gais i bisexuales, que recuerdan sus vidas, las dificultades de sus años de juventud, pero también los logros que vendrían después, a los cuales contribuyeron con su lucha y visibilidad.

NO VOLVER "AL ARMARIO"

Frases que como "hemos luchado toda la vida por ser libres, por ser visibles", pretenden transmitir el deseo de estas personas de no volver "al armario", una situación a la que muchos se enfrentan cuanto no pueden seguir viviendo en su casa y tienen que ingresar en una residencia, donde, en muchos casos, no pueden manifestarse libremente de acuerdo a su identidad.

En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que para la elaboración de la campaña se realizó una fase previa en la que se estuvo en contacto con distintas personas mayores del ámbito LGTBI y fueron ellas y ellos quienes inspiraron éstas y otros lemas como "No sabes todo lo que tuve que luchar para estar donde estoy"

Oltra, que ha agradecido a todas las personas que han participado en la campaña su colaboración, ha resaltado también la importancia de campañas como ésta que buscan "avanzar en derecho, porque cuando un colectivo social avanza en sus derechos toda la sociedad avanza en su impulso, hacia un mundo más habitable, más inclusivo, más justo, más solidario, más amable y más feliz para todos y para todas".

La vicepresidenta ha recordado que esta legislatura se ha puesto en marcha la Ley Valenciana para la Igualdad de las Personas LGTBI, que establece "los principios y medidas necesarias para garantizar la igualdad real y efectiva de este colectivo, pero también para prevenir, corregir y erradicar cualquier discriminación motivada por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar".

La norma contempla en su articulado la protección de las personas LGTBI mayores, estableciendo que tienen derecho a recibir de los servicios sociales públicos de la Comunitat Valenciana una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e independiente.

Asimismo, garantiza que los centros, servicios y programas de servicios sociales destinados a personas mayores, tanto públicos como privados, asegurarán el derecho a la no discriminación de personas en atención a su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar, ya sea en su individualidad como en su relación sentimental.

También contempla la formación de las y los profesionales que trabajan en los centros servicios y programas de servicios sociales destinados a las personas mayores, tanto públicos como privados, sobre la realidad de las personas LGTBI mayores así como el fomento y la promoción en los espacios y recursos comunitarios de socialización, ocio, tiempo libre y educativos, tanto públicos como privados, dirigidos a las personas mayores, actividades que contemplen la realidad de las personas LGTBI mayores.