Ludmil Angelov - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El MuVIM acogerá este domingo, 29 de noviembre, a las 12:00 h, un concierto del prestigioso pianista búlgaro Ludmil Angelov, quien ofrecerá un recital único donde contrapone la intensidad de las célebres sonatas de Beethoven con el virtuosismo de Chopin, Chaikovski y Rajmáninov. Este viaje musical está enmarcado en el programa 'Concerts al MuVIM' del museo de la Diputació de València.

Las entradas son gratuitas y se repartirán hasta completar el aforo disponible, el mismo domingo 29 de noviembre a partir de las 11.00 horas, en el punto de Información situado en el vestíbulo del museo, por orden de llegada y con un máximo de una entrada por persona. Por las características de la actividad, el acceso está dirigido a personas mayores de 10 años, explica la corporación provincial en un comunicado.

Ludmil Angelov, nacido en Varna (Bulgaria), es uno de los pianistas más reconocidos de su generación, especialmente por sus interpretaciones de Chopin.

Galardonado en certámenes como el 'F. Chopin' de Varsovia -fue el primer pianista búlgaro en llegar a la final-, obtuvo el primer premio en el 'Palm Beach International' (EE. UU.) y el prestigioso 'World Piano Masters' de Montecarlo.

Su extensa lista de grabaciones discográficas para sellos como Hyperion, RCA, Pentatone o el propio Instituto F. Chopin de Varsovia incluye hitos como el 'Grand Prix du Disque Chopin' y la primera edición mundial del redescubierto 'Concierto Op. 3' de Moritz Moszkowski, grabado en 2016 con la Orquesta de la BBC en Glasgow.