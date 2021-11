Planas se muestra "optimista" ante la revisión del acuerdo de cítricos con Sudáfrica y reclama "reciprocidad"

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha mostrado "optimista" ante la revisión del acuerdo europeo para la importación de cítricos desde Sudáfrica y ha reclamado "reciprocidad" en la importación de productos de terceros países. Así, ha defendido que un producto no autorizado en la UE no pueda estar en ninguna importación, algo que "parece elemental, pero no lo es tanto".

Así se ha pronunciado el titular de Agricultura durante su visita a València este jueves, donde ha remarcado que España y Francia lideran esta visión en el seno de la Unión Europea "con la simpatía de otros países".

Planas ha defendido que los productos de fuera de la UE "tengan que cumplir las mismas características" que los internos, en línea con la filosofía 'De la granja a la mesa' que defiende la unión frente al cambio climático.

En este sentido, Planas ha remarcado la carta que envió a los comisarios europeos junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto, la escribieron "con la revisión del acuerdo de Sudáfrica en la cabeza". "Yo no hago algo si no tengo evidentemente la pretensión y el pensamiento de que podemos conseguir aquello que queremos", ha indicado.

En este sentido, ha indicado que pese a los "intereses diferentes", es "optimista" y cree que se puede "obtener un resultado positivo" en este acuerdo. Además, ha incidido en que no proponen una política "autárquica" y que no buscan cerrar fronteras, sino que las importaciones se sitúen "en unas condiciones comparables".

----

ministro gracias x estar, fundamental para la cv agreicultura es mas q un sector economico fundamental, q lo es, identidad, manera de ver la vids. dentro de este secotr, fundamental el sector citricola, mucha riqueza no solo cv sino españa, hasta mitades 60, un 25% todas venian de la naranka, sector al q siempre tneemos q defende y acompañar

quiero agradecer profundamente el apooy miinisteri a la considrcion d producto sensible en europa d los citricos. fundamental garantizar reciprocidad d todos paises, no queremos proteciconismo q todoa compitan con la smimsas condiciones fitosanitario, comercio impio, leal, dignos in competencia desleadl

resaltar apoyo nisterio

consicentes iomoortancia para toda economia meditterranea.

---planas:

dos jornadas trabao en vlc, reunion con pt occasion repasar emas, tb occasion d participa rn el foto importante el perimero foros marco consulta publica ante proyecto d ley d perdida i desperdiicio alimnetario,medida muy impo gobierno espero pder llevar a las cortes para la primavera dl año q viene, sendas reuniones con citricos y con arroz.

brevemente 1o q momoento nos encontramos, estamos en un momenot claramnete recuperaicon economica, gran esfuerzo nacional españa conjutno sociedad y economia por salir adelante, muy contento d estar en cv q está siendo sin duda unode los ejes recuperacion conjunto d españa. no solo cv sino sector agroalimentairo, pilar resistencia y pilar recuperacion.

todo sector agroalimentario, comportamiento ejemplar tb en este momento.

subryaar par d comentairos sobre pac y cv:

plan estrategico, importante snovedades agricultura y sector primario d la cv. refiere a definicion d quien es agricultor. realidad sociologica d agricultores en cv, se haya desminuado el imero d perceptores d la pac, muchos o no han tneido derecho o muhcos se han junbilado. en la defiinicion d una d las 3 categorias d hasta 5.000 euros hará posible q todos aquellos pequeños africultores q en la cv han vneido percibiendo lo continuen haciendo

habra posbildad q perceptores q pudieran serlo potencalmente pero no lo hicersn en el sector frutas y hortalizas puedan acogersee dentro d politica nacional a esta nueva polticia. muy sifnificativo.

nievos sectores, nuevos prceprotrs poran incorporarse. muy extenso, la importancia d las orgsniaciones prfoesionales d productores d frutas y hortalizad, no tienen techo en su financiacion, todo el dinero q haga falta bruselas lo pondrá sector d los citricos, muy impo para urbanizacion sector

mañana veré al sector arrocero 17% conjunto ayudas para el sector dl arrox, en frutos secos la cv es el 10% d la prececpion ayudas acompladas, buenas noticias en ese plan estratégico 31 diciembre. 1 enro 2022?2023

plan transformacion y resiliencia: compomenentes q gesitona le min territorializados, poner en valor 2,2 millones q en 21 aplicamos ya este año para capacitacion y bioseguridad en viveros y explotaciones ganaderas, tema muy impo vinculado a control, extincion d lagas o 2,9 millones en materia d precision y eocnomia circular.

103 mills euros para estea lo y el q viene deicados a moernizcion dl regadio tan impo es en el conjunto y oanorama dl conjunto d españa.

--naranja y mandarina niveles elevados, fue una buena campaña, este año se ha empezado la campaña d forma mas pausada por razones climaticas, buen tiempo, claor hasta hace my poco, influye en el consumo interno, tb la existencia d stock d la distribucion, tneiendo en cuenta distribucion d este año, 6 mill 700 toneladas normal y prevision previos se comporten forma similar a la campaña anterior

reunion muy interesante, contemplaremos lo q mencionaba, la carta q envié con mi colega industria a los comisarios ue, de acuerdo co los eco el sector y tb pensamos en el gbierno españa, y tb generalitat, los citricos considerdos en negociacions con paises terceros como proudcitos muy sensibles a os efectos d evenutales acuerdos o revision existentes

problematica sinduda compartire con el sector, temas plagas en relacion con las cuales, medidas muy estrictas puedan extenderse llega de otros paises fuera union europea. tb me dirigi a kyriakides pidiendo q el tema tratmieot en frio para ue fuera apicado, se discutio en el ultimo comite permanente ue en rwlxio con estos temas, poco a pooc como suele ocurrir siempre en burselas pero uestros argumentos x actuacion gva, ogb españa y eiropdiutados van ganando terreno muy imp d cara a un sector q era y es tan importante, primer m¡oroductor citricos ue, mas d 2/3 en presencia dl conjujto mercado counitario continuamos con prevision d mantewnerlo y elevarl en reino unido, pero q es un destino natural d nuestros citricios en particular naranjas y mandarinas

sector arrocero competencia my directa parte paisos teeeros, denominacion d origen tiene q tener un mayor peson dsd el punto d vista d proyeccion comercial d l amigan calidad y del sector arrocero. marjal d pego-oliva, albufera, tiene una sifnificacion q esa algo mas q agricola, d la configuracion modelo gricola pero tb prreservacion ambiental, mayor humeal, albufra.

consejo ministros ue.

--