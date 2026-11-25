La Policía Nacional refuerza vigilancias en Alicante por Navidad con el Plan Comercio Seguro - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha implementado el Plan Comercio Seguro con el propósito de asegurar la integridad en el ámbito comercial y prevenir incidentes delictivos que puedan afectar a comerciantes y clientes. Así, se van a reforzar vigilancias en Alicante durante el periodo navideño.

La Comisaría Provincial de Alicante, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, ha puesto en marcha el dispositivo para "mejorar la seguridad en el sector comercial mediante la provisión de información y asistencia sobre precauciones y prevenciones que contribuyan a un entorno más seguro para los comerciantes y sus clientes", ha señalado el cuerpo policial en un comunicado.

Tras la fase previa, el día 1 de diciembre comenzará a la operativa, que se mantendrá hasta el 8 de enero, con "especial atención" a la franja horaria nocturna "para evitar posibles robos en almacenes, centros comerciales y logísticos", que estos días tienen un mayor volumen de mercancías y recaudación, así como los comercios de compraventa de oro y joyas.

Adicionalmente, ha apuntado la Policía Nacional, "se intensificará la presencia policial en las zonas de mayor afluencia y actividad comercial, empleando patrullas tanto de uniforme como de paisano para reforzar la prevención de posibles delitos durante estas fechas festivas".

Alrededor de mil agentes de este cuerpo de seguridad involucrados en este dispositivo en la provincia de Alicante buscarán "proporcionar a los ciudadanos un ambiente tranquilo y seguro durante las celebraciones navideñas".