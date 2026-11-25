PortCastelló crece un 4,7% hasta octubre - AUTORIDAD PORTUARIA

CASTELLÓ 25 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Autoridad Portuaria de Castellón ha cerrado los diez primeros meses de 2026 con un crecimiento acumulado del 4,7 por ciento en su tráfico total de mercancías respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando los 16,4 millones de toneladas movidas en sus muelles. Este incremento supone un ritmo de avance casi cinco veces superior al de la media del conjunto del sistema portuario español de interés general, que registró una subida del 1% hasta octubre.

Con estas cifras, PortCastelló se posiciona como líder en crecimiento en mercancía general y es además el cuarto puerto que más crece de los 46 que integran el sistema estatal, según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado.

De acuerdo con los datos oficiales de cierre de tráficos publicados por Puertos del Estado, el comportamiento de PortCastelló supera la media nacional en los principales tipos de tráfico

El principal motor de este crecimiento es la mercancía general, que experimenta un "espectacular" incremento del 47% en los diez primeros meses del año, frente al 0,1% del promedio del sistema portuario español. De hecho, el puerto de Castellón lidera el crecimiento de la mercancía general en el sistema portuario.

Dentro de este capítulo, destaca especialmente el dinamismo de los tráficos vinculados al contenedor. Así, la mercancía general en contenedor sube un 45,8% en PortCastelló, en claro contraste con el retroceso del 0,3% del conjunto de los puertos españoles. Además, el tráfico de contenedores (TEUs) aumenta un 42% entre enero y octubre, frente al 1,3% de la media nacional.

Asimismo, el tráfico de granel sólido mantiene una tendencia positiva en el puerto de Castellón, con un incremento del 4%, desmarcándose de la evolución del sistema portuario estatal, donde este tipo de mercancía retrocede un 0,6%. Por su parte, los graneles líquidos muestran una práctica estabilidad en los muelles castellonenses, con una ligera variación del -0,3%.

DIVERSIFICACIÓN

Estos resultados confirman la solidez de la estrategia de diversificación y captación de nuevos tráficos en el puerto de Castellón y avalan la hoja de ruta de la Autoridad Portuaria de Castellón orientada a reforzar la competitividad del recinto, optimizar las infraestructuras y ampliar la conectividad marítima y terrestre al servicio del tejido productivo de su hinterland.

Además, el destacable avance de la mercancía general y contenerizada refleja la confianza de los operadores logísticos en PortCastelló.