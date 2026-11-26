Pleno del Ayuntamiento de Alicante celebrado este jueves - EUROPA PRESS

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves una declaración institucional presentada por Vox en la que piden al Gobierno de España y a las Cortes Generales la aprobación de leyes para "la remigración de inmigrantes ilegales y legales que cometan delitos y subsistan únicamente de ayudas y subsidios públicos", con los votos a favor del PP y de los voxistas, mientras que PSPV, Compromís y EU-Podem han rechazado la iniciativa.

La concejala 'popular' Mari Carmen de España ha señalado que el PP apoya esta declaración institucional porque comparte la "necesidad" de una política migratoria "seria", "ordenada" y "responsable", que es, a su juicio, la que garantiza "el control" de las fronteras y "el cumplimiento de la ley".

De esta manera, durante su intervención en la sesión plenaria, ha defendido que la postura del PP se centra en "una inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo, que responda a las necesidades económicas de España".

"Defendemos fronteras seguras, retornos rápidos y efectivos y estamos en contra de las regularizaciones masivas e indiscriminadas. Defendemos que quien venga a España debe cumplir nuestras leyes, respetar nuestras normas de convivencia y asumir sus obligaciones", ha agregado.

Por su parte, el concejal de Vox Mario Ortolá ha subrayado que, según datos del Ministerio del Interior, "las agresiones sexuales, que han aumentado el 40 por ciento, están cometidas por extranjeros y solo son el 15% de la población". Además, ha aseverado que "España tiene un problema a nivel de seguridad".

"BULOS" Y "ODIO"

Por parte de la izquierda, han acusado a Vox de "escupir odio" y difundir "bulos". En concreto, la edil socialista Victoria Melgosa ha incidido en que los voxistas hablan de "cinco millones" de personas que entran en España, sin tener en cuenta que esa cifra incluye, de acuerdo con la concejala, "las personas españolas que regresan a España". "Incluso en esta cifra se puede contar varias veces a la misma persona si entra en España, sale y vuelve a entrar en el mismo periodo", ha añadido.

"En resumen, ustedes mienten. Esta es una sencilla muestra de las políticas de Vox. Ustedes son supremacistas y quieren implantar la remigración, claro que quieren. Quieren expulsar a las personas migrantes y a las personas pobres de España. Quieren atacar directamente los derechos humanos", ha enfatizado Melgosa.

De otro lado, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha señalado que se trata de personas migrantes que "colaboran y aportan" y hacen de este país y esta sociedad "más rica a todos los niveles, también en lo económico".

Por último, el portavoz de EU-Podem en el consistorio alicantino, Manolo Copé, ha apuntado que "lo único" que Vox sabe hacer es "escupir odio". Además, ha destacado que "la neutralidad institucional no puede confundirse con la indiferencia ante la discriminación y defender a los derechos humanos no es una cuestión de partidismo".

25 DE NOVIEMBRE

De otro lado, PP y Vox han aprobado la declaración institucional presentada por los voxistas sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el voto en contra del bloque de PSPV, Compromís y EU-Podem.

De igual forma, 'populares' y voxistas han rechazado la declaración institucional presentada de manera conjunta por PSPV, Compromís y EU-Podem con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La edil 'popular' Begoña León ha acusado a la izquierda de haber "recortado" el "derecho de las mujeres a sentirse seguras" con las "pulseras defectuosas". "Ustedes han recortado el bienestar de las mujeres, porque ustedes también son el partido que se ha gastado el dinero de los españoles en prostitutas", ha enfatizado.

De igual forma, Robledillo ha sostenido que la declaración institucional presentada por la izquierda está "cargada de sectarismo, hipocresía y cinismo político" y ha criticado la "corrupción", las "pulseras antimaltrato" y "la ley del solo sí es sí".

Por parte del PSPV, Melgosa ha incidido en que la gestión del gobierno local se ha caracterizado por "ir desmantelando poco a poco las herramientas y los espacios que durante años han servido para defender los derechos de las mujeres".

"Empezaron eliminando la Concejalía de Igualdad, después suprimieron las partidas específicas del presupuesto municipal destinadas a promocionar la igualdad. A continuación pactaron con Vox la creación de una oficina antiaborto, han convertido los puntos violeta en monedas de negociación política, no convocan el Consejo Local de Igualdad dejando sin espacio de participación y coordinación que merece al movimiento feminista", ha manifestado.

Por su parte, la edil de Compromís Sara Llobell ha remarcado que "la violencia machista no es solo el asesinato, que es la última expresión", sino que "comienza mucho antes, en el control, en la intimidación, en la desigualdad, en la normalización de comportamientos que muchas veces esta sociedad tolera".

Igualmente, Copé ha asegurado que esta "violencia estructural" tiene "sus raíces" en "la desigualdad". "Queremos hacer un llamamiento a la memoria colectiva porque los derechos no se regalan, se conquistan y se defienden cada día", ha finalizado.