El portavoz de campaña del PPCV, Gerardo Camps - PPCV

VALÈNCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de campaña del PPCV, Gerardo Camps, ha asegurado que los 'populares' valencianos perciben que en estas elecciones generales "se ha votado mayoritariamente con ilusión y con memoria" por "el cambio" político en España, aunque ha pedido "prudencia y responsabilidad" hasta conocer los resultados.

En una primera valoración desde la sede del PPCV, Camps ha celebrado el aumento de la participación: "Hoy ha triunfado la democracia, la antipolítica ha perdido el partido y los valencianos han demostrado con su voto que tienen un compromiso democrático mayor del que nunca se ha tenido en la Comunitat Valenciana y en España".

"Hoy ha habido una lección de democracia en los barrios, en las calles y en las ciudades", ha aseverado tras señalar que los últimos datos reflejan un "récord" de movilización tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España.

Camps ha afirmado que esta es una noche "histórica" para todos los ciudadanos, lo que en su opinión refleja que los políticos deben "estar a la altura con humildad, y también con responsabilidad". "Que nadie pierda de vista que la participación no es partidista, es de los ciudadanos", ha subrayado.

Y ha pedido esperar al escrutinio para saber si "la ilusión ha acompañado también a la votación". "Nosotros estamos convencidos de que sí, que se ha votado mayoritariamente con ilusión y con memoria y que se ha votado mayoritariamente por el cambio", ha añadido, para remarcar que no quiere anticiparse hasta saber los resultados.

Por último, ha agradecido a los valencianos su participación, a los militantes del PP su "campaña extraordinaria" y a todos los trabajadores movilizados en la jornada electoral. "Ahora no nos queda más que esperar", ha concluido.

En la sede del PPCV siguen los resultados cargos 'populares' como la cabeza de lista al Senado por Valencia y vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero; el portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, o el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.