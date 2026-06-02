El precio de la vivienda de segunda mano sube un 14,7% y marca nuevo récord en la Comunitat Valenciana, según Idealista

Archivo - Recurso de llaves de una vivienda. EUROPA PRESS - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana ha alcanzado un nuevo máximo histórico en mayo de 2026 al situarse en 2.532 euros por metro cuadrado, un 14,7% más que en el mismo mes del año pasado.

Esta cifra ha supuesto un incremento del 1,7% respecto al mes anterior y un repunte del 4,3% en el último trimestre, según el último índice de precios inmobiliarios de idealista

Por provincias, Alicante ha registrado el precio más elevado con 2.811 euros/m2 tras aumentar un 1,7% mensual y un 11,5% interanual, situándose en valores máximos históricos.

Por su parte, la provincia de Valencia ha marcado también un récord al alcanzar los 2.086 euros/m2, lo que ha representado una subida del 1,0% en el último mes y un incremento interanual del 23,5%.

En contraposición, la provincia de Castellón ha cerrado mayo en 1.574 euros/m2, con un alza del 1,3% mensual y un 14,3% anual, una cantidad que se ha situado un 19,4% por debajo de su máximo histórico de julio de 2007, cuando alcanzó los 1.953 euros/m2.

CAPITALES PROVINCIALES

En el análisis de las capitales, la ciudad de València ha liderado los precios absolutos con 3.378 euros/m2 tras registrar una variación positiva del 0,6% mensual y del 12,0% interanual. De este modo, ha registrado un nuevo máximo histórico en mayo de 2026.

Asimismo, la ciudad de Alicante ha alcanzado también su propio récord con 2.571 euros/m2, tras experimentar incrementos del 0,9% en el último mes y del 8,5% en comparación con el año anterior.

Por último, Castelló de la Plana ha fijado su precio en 1.573 euros/m2 tras subir un 0,4% mensual y un 11,0% interanual, si bien ha anotado una caída trimestral del 0,3% y se ha situado un 14,1% por debajo de su récord de enero de 2008, cuando se tasó en 1.831 euros/m2.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda usada ha registrado una subida del 16,9 por ciento interanual durante el mes de mayo hasta situarse en 2.795 euros por metro cuadrado, su máximo nivel en la serie histórica de idealista, tras repuntar un 4,5 por ciento en el último trimestre.

Así, según el análisis, todas las comunidades autónomas muestran actualmente precios superiores respecto al mismo mes del año anterior, una tendencia que lidera la Región de Murcia con un repunte del 24,6 por ciento, seguida por Cantabria (19%), Andalucía (18,3%) y Asturias (17,1%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Castilla-La Mancha (15,1%), Aragón (14,8%), Comunitat Valenciana (14,7%), Cataluña (14,2%), la Comunidad de Madrid (11,9%) y Euskadi (11,5%).