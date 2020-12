Los presupuestos encaran su último trámite con el apoyo de Cs pendiente de una reunión entre Puig y Cantó

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Generalitat de 2021 encaran esta semana su último trámite: la votación en el pleno de Les Corts. A tres días de la votación final, la incógnita se centra en saber si finalmente saldrán las cuentas con los 52 votos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) o si sumará también los 18 votos de Cs.

El líder de Cs, Toni Cantó, espera cerrar el apoyo de su partido a los presupuestos en una reunión este lunes con el 'president', Ximo Puig, para incluir finalmente la bajada de impuestos. "Estamos muy orgullosos, sería la única comunidad no gobernada por el PP y Ciudadanos que baje los impuestos en estos momentos", afirmó el viernes.

Mientras, Puig aseguró que hará "todos los esfuerzos" para que Ciudadanos apoye finalmente los presupuestos, aunque no quiso entrar en la "casuística concreta" que están debatiendo los grupos.

También ese mismo día, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, recordó que los presupuestos se aprueban "cuando Les Corts votan", aunque "Toni Cantó hace lo que quiere y lo que puede, sobre todo lo que puede".

Más allá de los líderes, el posible apoyo de Cs a las cuentas ha suscitado comentarios en todas las fuerzas políticas. Mientras que el PSPV defiende la necesidad de avanzar hacia "acuerdos históricos", Compromís se ha mostrado "abierto" al acuerdo, aunque ha defendido que no se centra en "quién tiene que apoyar los presupuestos, sino qué medidas se toman".

La tercera pata del Botànic, Unides Podem, ha sido más tajante. El pasado miércoles, el diputado Ferran Martínez consideró que "están buscando protagonismo" porque no "clarifican" su postura, y les instó a "que sean un poco serios" y "dejen de marear la perdiz para acaparar el foco".

Desde los compañeros de oposición de Ciudadanos, PP y Vox, también se han oído críticas. El miércoles, el diputado del PP Rubén Ibáñez aseveró que Cs "se va a conformar con lo que les den" que "no será nada", mientras que la portavoz adjunta de Vox, Llanos Massó, consideró que "no es la primera vez que vemos que el Botànic les ha tomado el pelo".

INICIOS POLÉMICOS

Antes de que el posible apoyo de Ciudadanos centrara los titulares, los roces en el Botànic fueron los protagonistas.

A final de octubre, Oltra y Soler protagonizaron un desencuentro relacionado con el presupuesto del departamento de Igualdad, que acabó con una corrección de errores que reordenaba el presupuesto para 2021 de este departamento. Asimismo, Hacienda se comprometió a incluir los 21 millones que pedía en el próximo ejercicio.

Algo más de un mes después, y con un ambiente de "normalidad mejorada" en el Consell, en palabras de Oltra, las cuentas pasan el penúltimo trámite antes de su aprobación.

El presupuesto llega a su último después de haber superado holgadamente el debate de las enmiendas a la totalidad, que solo presentaron Vox y el PP y que fueron rechazadas con los 52 votos del Botànic y los 18 de Ciudadanos.

"SORPRESA" EN LAS ENMIENDAS PARCIALES

Mientras, el debate de las enmiendas parciales de la semana pasada también ofreció encuentros y desencuentros entre el equipo de gobierno y los de Cantó. Pese a una "sorpresa" inicial con el rechazo del Botànic al plan Covid-19 de Cs, la formación vio como se aprobaban la mayoría de sus propuestas, mientras esta quedaba en el aire para el pleno.

Después de que se rechazara esta propuesta, el diputado de Cs Tony Woodward afirmó: "Nos vemos en la situación de reconsiderar la postura del trabajo de estos dos últimos meses y pensar que estamos ya más cerca del 'no' a los presupuestos".

Por parte del Botànic, la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, sostuvo que el Consell no veía necesario crear un fondo como tal, sino continuar ampliando las ayudas y aseguró que no tienen "ningún problema en continuar hablando entre todos para ver qué solución es más idónea". De hecho, el portavoz adjunto socialista, José Muñoz, remarcó que el trámite parlamentario "está vivo", con lo que el fondo podría salir adelante en el pleno. "Esto no es el final del camino; la negociación sigue abierta y hay buenas sensaciones en llegar a un acuerdo", agregó.

La negociación, que Cantó ha calificado de "titánica", parece estar a punto de llegar a puerto, con la reunión con Puig. En concreto, el síndic cree que el fondo se aprobaría tal cual como propone Cs, la negociación de los impuestos continúa para cuadrar esta propuesta con la reforma fiscal que plantea el Botànic para que los ricos paguen más. En todo caso, sería la primera vez que un partido de la oposición apoya los presupuestos de la Generalitat.

DOS MESES DE PROYECTO

Los presupuestos de la Generalitat para 2021 comenzaron su andadura pública el 30 de octubre. Tras esto, los diferentes consellers pasaron por la Comisión de Hacienda de Les Corts para presentar las cuentas de sus departamentos, un momento también con algo de polémica debido a que Oltra retrasó su comparecencia al último día (habitualmente es la primera) tras las discrepancias con Soler.

Tras esto, se votaron las enmiendas a la totalidad, y a principios de esta semana, las enmiendas parciales.