Rubén Simeó fusionará el sonido de la trompeta con electrónica el 20 de marzo en la Sala Auditorio Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El prestigioso trompetista Rubén Simeó actuará el próximo 20 de marzo en la Sala Auditorio Roig Arena de València con 'Partita Zero', un espectáculo que "rompe las fronteras entre géneros y propone una experiencia musical contemporánea en la que la trompeta se convierte en el hilo conductor de una producción tan innovadora como emocionante", explica la organización en un comunicado.

Reconocido por su virtuosismo y capacidad para acercar la música a públicos de distintas generaciones, Simeó llegará a València con una propuesta escénica que combina el sonido de la trompeta con la energía de la música electrónica y la expresividad de los violines en directo.

A ello se suma la presencia de una DJ sobre el escenario y una cuidada producción musical diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva y cargada de matices.

El repertorio recorrerá algunas de las composiciones más reconocidas de la historia de la música, reinterpretadas desde una perspectiva actual. Desde obras de Vivaldi y Beethoven hasta la célebre 'Nessun Dorma', pasando por bandas sonoras creadas por Hans Zimmer o clásicos como 'Forever Young' de Alphaville, cada pieza adquiere una nueva dimensión gracias a unos arreglos que fusionan la riqueza instrumental con los ritmos y texturas de la electrónica contemporánea.

El resultado es un espectáculo vibrante que combina técnica, emoción y una potente puesta en escena para ofrecer una experiencia única.

Las entradas para el concierto de Rubén Simeó salen a la venta el 27 de noviembre a las 12h en roigarena.com.