Cartel del concierto - ROIG ARENA

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rulo y la Contrabanda han confirmado su regreso a la carretera y lo hacen con una gira, 'Zona Cero Tour', que hará parada el 7 de mayo en la Sala Auditorio Roig Arena, según ha informado el recinto cultural en un comunicado.

Este tour acompañará al lanzamiento de su próximo álbum de estudio, previsto para 2027. Este nuevo proyecto "supone un punto de inflexión emocional y creativo para el artista cántabro", han indicado las mismas fuentes.

Tras un parón sin conciertos y alejado de las redes sociales en el que sufrió un bloqueo compositivo, el punto de inflexión llegó con la canción 'Piel con piel', a raíz de la cual, según confiesa el propio Rulo, "salieron canciones a borbotones". De aquel proceso nacieron cerca de treinta composiciones de las que grabó diecinueve y seleccionó finalmente diez.

El músico define este repertorio como "uno de los más especiales" de su carrera. Un disco que, en sus propias palabras, "nace desde la máxima devastación, pero rezuma esperanza".

Se compone de canciones de amor dedicadas tanto a quienes ya no están como a quienes siguen adelante "a pesar de las dificultades que lleva implícita la vida". Para dar forma a este trabajo, Rulo ha vuelto a arroparse de su círculo más cercano de músicos y amigos, un "calor humano" que considera indispensable para emprender este camino.

Las entradas para el concierto de Rulo y la Contrabanda ya están a la venta en la página web del Roig Arena.