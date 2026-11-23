'Tres Tristos Traumes' - COL.LECTIU INTERMITENT

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sala l'Horta termina noviembre con 'Tres Tristos Traumes', una comedia que retrata el crisol de manías, costumbres e inseguridades de tres hombres en plena crisis de los 40 y 50. La obra, basada en un texto escrito por el dramaturgo valenciano Pasqual Alapont hace 25 años, ha sido recuperada y actualizada por la compañía Col·lectiu Intermitent.

El actor y director teatral Morgan Blasco se ha puesto al frente de esta nueva versión, que se representará el sábado 28 de noviembre

a las 19 horas, cuya adaptación ha corrido a cargo de Joan Nave, quien ha incorporado rasgos de la "sensibilidad contemporánea" en el tratamiento de cuestiones como la familia, la escuela, la sexualidad o la religión, según ha informado la sala en un comunicado.

La obra, incluida en el ciclo de teatro para público joven y adulto de la Sala L'Horta, propone "un viaje hacia lo que somos, sin miramientos". "El objetivo es indagar, desde el humor, en cómo la educación que recibimos durante nuestra infancia marca nuestro desarrollo como personas", explican desde la compañía.

'Tres Tristos Traumes' muestra a Víctor, Marçal y Fèlix, tres hombres que, a pesar de estar en "plena decadencia", se esfuerzan por mantener las apariencias frente al exterior. Tres personas "rotas por dentro" que, de manera metafórica, "sostienen un espejo frente al espectador". En ese espejo, cualquiera puede reconocer una vulnerabilidad adquirida en los primeros años de vida: en casa, en la calle o en la escuela.

Alapont es uno de los dramaturgos "más reconocidos" de la escena teatral valenciana contemporánea. Entre otros galardones, ha recibido el Premio Max Aub de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana, el Premio Joanot Martorell, el Premi del Consell Català del Llibre per a Infants i Joves y el Premi Serra d'Or de la Crítica.

"Me fascina cómo construye Alapont el arco de sus personajes, y cómo rastrea en su memoria y su educación para comprender sus patetismos y sus frustraciones. Y cómo, desde la ternura, va desnudando la psicología de cada uno para entender la tragedia", ha comentado Morgan Blasco.

La obra, estrenada en mayo de 2025 en la Mostra d'Alcoi, está protagonizada por el propio Morgan Blasco, junto a Joan Nave y Alberto Baño. El equipo artístico ha contado también con el iluminista barcelonés Mingo Albir, uno de los especialistas más destacados de España dentro de este campo, y la joven compositora alicantina Etna Suárez, a cargo del diseño sonoro.

'LA MAR': CUENTOS, CANCIONES Y MARIONETAS

Al día siguiente, el domingo 29 de noviembre, a las 11.00 y a las 12.30 horas, la Sala L'Horta cambiará de registro para recibir a los más pequeños. 'La Mar' es un espectáculo que combina teatro y narración poética para "sumergir" al público de primera infancia (de 0 a 5 años) en el universo del mar a través de cuentos, canciones y el trabajo de marionetas.

En esta producción de Teatre de la Caixeta, en la que los niños se situarán sobre el escenario junto a sus padres, el personaje de la Sirenita actúa como narradora y guardiana de los océanos. Abre su caja de tesoros --compuesta por objetos encontrados, canciones y cuentos-- para compartir con el público historias "fascinantes" con un lenguaje "poético y accesible" para los niños y un tono "delicado y divertido".

La pieza, dirigida por Jose Blasco Lobo e interpretada sobre el escenario por Eva Cuevas y David Tejeda, persigue además una serie de objetivos pedagógicos como despertar la curiosidad, fomentar de forma temprana el respeto por el mar y la naturaleza y trabajar valores como la amistad, la cooperación y la empatía, así como favorecer la escucha atenta y la participación.