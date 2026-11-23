Diminutivo: una historia de amor entre títeres que acerca la lengua de signos a los más pequeños - RICARDO FERNANDEZ FERRERAS/OFF

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía zaragozana Títeres sin Cabeza ha llegado a Sala Off Kids con 'Diminutivo', una propuesta de teatro de títeres dirigida al público infantil a partir de tres años que acerca la lengua de signos a los más pequeños de una forma tierna, divertida y cercana.

La historia se centra en un pequeño pueblo de harina donde vive un panecillo que se enamora de una dulce"magdalena sorda. Decidido a conquistarla, tendrá que descubrir nuevas maneras de comunicarse con ella y aprender que existen muchas formas de expresar lo que sentimos y de entendernos, según ha informado la sala en un comunicado.

A través de sus protagonistas y de un universo de títeres "crujientes", 'Diminutivo' ha propuesto un primer acercamiento a la lengua de signos, invitando a los niños a explorar la comunicación más allá de las palabras. Una historia que ha puesto en valor la diversidad, el amor y la importancia de encontrar diferentes caminos para conectar con los demás.

Con esta obra, Sala Off Kids continúa apostando por una programación familiar que, además de entretener, despierta la curiosidad de los más pequeños y abre espacios para descubrir otras realidades desde el juego y la imaginación.

Asimismo, 'Diminutivo' se representará en Sala Off Kids el próximo sábado 28 de noviembre, a las 18 horas, y el domingo 29 de noviembre a las 12 y 17.30 horas.