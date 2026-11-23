Espectáculo en Sala Russafa - SALA RUSSAFA

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XVI Ciclo de Compañías Nacionales de Sala Russafa estrena del 27 al 29 de noviembre en la Comunitat Valenciana la comedia #LeonorVive, un monólogo "tan divertido" como "implacable" en el que la propia monarca recorre "una vida apasionante que la historia se empeñó en silenciar".

De la compañía andaluza Producciones Circulares, Antonio Hernández y Antonio Campos firman y dirigen este monólogo que utiliza el teatro para hacer una reparación histórica de esta figura que se subirá al escenario de la sala de València, según ha informado en un comunicado.

Candela Fernández en el papel de la protagonista traduce al siglo XXI las cuitas y aventuras de una monarca histórica que reivindica el 'girl power' en esta comedia llena de guiños a la actualidad que invita a pensar "si la intención de invisibilizar a quienes pueden ser referentes femeninos es accidental o no".

Leonor de Castilla, reina de Inglaterra de 1272 a 1290, vivió en un periodo convulso en el que consiguió unir la isla y, entre sus 15 partos, dio a luz al primer príncipe de Gales, una dinastía que llega hasta la actualidad. A la que monarca se la encuentra un grupo de turistas españoles cuando visitan el castillo de Caernarfon.

Tras la "sorpresa inicial", la reina arranca un relato con perspectiva de género y "lleno de humor" en el que repasa una vida que va desde su matrimonio a los 12 años con Eduardo I, de 15; hasta sus aventuras en la IX Cruzada, donde permaneció tres años en Tierra Santa y dice la leyenda que salvó a su esposo de la muerte por la mordedura de una víbora.

La obra reivindica el papel de Leonor como estratega y diplomática internacional; su impulso a las artes y la cultura durante su reinado y las dificultades de ser una fémina "empoderada" en un mundo medieval, pensado por y para el género masculino.

Por otra parte, el 28 y 29 de noviembre Sala Russafa recuperará las funciones de 'Blu Blu' que tuvieron que suspenderse el 14 y 15 de noviembre por motivos de enfermedad. Totalmente recuperada, Violeta Borriel (Aragón) estrena esta semana en la 'Comunitat Blu Blu', una propuesta para público entre cuatro y 12 años que une ciencia, danza, teatro y medioambiente.