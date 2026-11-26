Sara Barquinero - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora Sara Barquinero visitará Casa Bardin el próximo martes, 1 de diciembre, para conversar sobre su trayectoria literaria y su última novela, 'La chica más lista que conozco'. El encuentro pondrá el broche final al ciclo 'Con todas las letras', organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC).

Barquinero es autora de 'Los escorpiones', elegida mejor novela en español de 2024 y mejor libro de ficción del año por la Asociación de Librerías de Madrid. Además, acaba de publicar "uno de los fenómenos literarios de 2026", según ha señalado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Doctora en Filosofía y escritora, la obra de esta autora, nacida en Zaragoza en 1994, se caracteriza por su "carácter reflexivo y narrativamente ambicioso", ha resaltado la Diputación, que ha apuntado que Barquinero escribe poesía, narrativa y teatro y que, como investigadora y académica, participa en congresos, simposios, prologa libros, escribe artículos y otras publicaciones filosóficas.

Durante su primera juventud, llevó a cabo en internet el proyecto artístico 'Siebaruaq', basado en tres tipos de trabajos: fanzines, caligramas y objetos literarios. Además, ha explorado diferentes técnicas, como el 'collage', el 'dictionary art' y el esbozo. También ha participado en algunos colectivos artísticos solidarios y festivales de fanzine, como el Pichifest.

Como poeta, recibió en 2019 el premio Voces Nuevas de poesía de Ediciones Torremozas. Asimismo, en 2020 publicó la obra de teatro 'Terminal' y en 2021, su primera novela, 'Estaré sola y sin fiesta', un texto de amor, aprendizaje y viaje por España, realizado con una beca de la Residencia de Estudiantes de Madrid. En 2024 lanzó 'Los escorpiones'.

Desde la Diputación han apuntado que Barquinero colabora habitualmente con 'El Mundo' y 'Babelia' e igualmente ha impartido cursos de escritura creativa en universidades, centros culturales y escuelas de escritura. También trabaja como guionista para Buendía Estudios. Es traductora de los 'Diarios alfabéticos' de Sheila Heti y ha realizado trabajos como correctora y lectora para diferentes editoriales.