Primera sesión de las jornadas Después de la Dana: Jornades sobre la dinamització i reactivació del sector cultural que organiza la Oficina para la Recuperación Cultural (ORC) en el Centre Cultural la Nau de la Universitat de València (UV). - OFICINA PER A LA RECUPERACIÓ CULTURAL

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la cultura han puesto en común este lunes las iniciativas desarrolladas junto a la Oficina para la Recuperación Cultural (ORC) tras la dana del 29 de octubre de 2024, en un proceso en el que se ha "sabido usar la fuerza de los momentos adversos para superarlos y sacar de ellos lo positivo".

La Nau acoge este lunes y martes 'Después de la dana: Jornadas sobre la dinamización y reactivación del sector cultural', organizadas por la Oficina para la Recuperación Cultural (ORC), un recurso que puso en marcha el Ministerio de Cultura para acompañar al sector en su recuperación.

La primera sesión de las jornadas ha abordado las experiencias de las oficinas la cultura postdana en la identificación y el acompañamiento a profesionales de la cultura tras la catástrofe. Después de dos años de trabajo, se ha concluido que emergencias climáticas de este tipo "ponen sobre la mesa vulnerabilidades de un sector frágil que estaban ocultas". Los profesionales han compartido un aprendizaje que ha sido unánime: la importancia de juntarse y asociarse como sector.

Durante la apertura institucional, el presidente de la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura Gestió Cultural, José Ayelo, ha explicado que la Oficina para la Recuperación Cultural cerrará sus puertas en las próximas semanas "con la satisfacción y la tranquilidad del trabajo bien hecho". "Hemos cumplido con lo que se nos encomendó en la medida de los recursos que se pusieron a nuestra disposición y, en muchos casos, hemos respondido a las expectativas de toda la comunidad y las instituciones que depositaron su confianza en nuestra asociación", ha señalado.

El presidente de Gestió Cultural ha resaltado que "desde la ORC hemos sabido usar la fuerza de los momentos adversos para superarlos y sacar de ellos lo positivo". Así, ha asegurado que "la cercanía, empatía y una visión estratégica nos ha permitido aprender de los errores".

"No pudimos sacar a la gente del barro porque quienes tenían la responsabilidad de facilitarnos los medios no lo hicieron. Por eso, nos propusimos dotar a los profesionales culturales de herramientas que la dana nos reveló que sí tenían", ha expuesto.

DESARROLLAR EL ESTATUTO DEL ARTISTA

El presidente de la asociación ha manifestado que desde Gestió Cultural les "gustaría contar con recursos para seguir creando herramientas que ayuden al sector cultural de este país y de esta comunidad, porque queda mucho por hacer".

"Harían falta entidades como la nuestra para desarrollar el Estatuto del artista, para escuchar al sector y crear herramientas que hagan realidad lo que los profesionales de todas las disciplinas artísticas reclaman desde hace años", ha comentado.

Ayelo ha pedido al Ministerio de Cultura --"ya que el Gobierno de la Generalitat no lo esperamos", ha dicho-- que "se plantee si no valdría la pena crear una red de oficinas que acerque a los artistas y al mundo del arte en general a su propio estatuto". "Las decisiones políticas siempre quedan lejos si no hay políticas de red que las acerquen", ha advertido.

"UN MODELO EJEMPLAR PARA TODO EL ESTADO"

Por su parte, la asesora del Gabinete del Ministerio de Cultura Getsemanó San Marcos ha expuesto que, cuando ocurrió la dana del 29 de octubre de 2024, "en las instituciones estábamos verdes" y el sector "atomizado". En este marco, ha destacado que "uno de los grandes valores de todo este proyecto, no solo con la ORC sino con todas las asociaciones, es que se ha convertido en un modelo ejemplar para todo el Estado".

El gerente de la Fundació General de la Universitat de València, Cristóbal Suria, ha destacado el apoyo de la institución académica al sector cultural a través de la ORC. Ha destacado iniciativas impulsadas por la UV, como el proyecto 'Salvem les fotos' que ha permitido "recuperar una memoria que se había perdido"; el fondo de apoyo para la recuperación de obras de arte contemporáneo y ayudas para la recuperación de instrumentos musicales dañados y para reequipar bibliotecas.

Durante esta primera mañana, el aula Magna de la Nau ha acogido dos mesas de diálogo, ambas moderadas por Marcia Jadue Boeri, de l'Observatori Cultural de la UV. En la primera, Armand Llácer, de la Federació Valenciana de la Industria Musical (Fevim); Teresa Val, de la fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) y Águeda Forés, de la Associació de professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV), han explicado el

impacto inmediato de una catástrofe como la dana en la generación de públicos, porque "si bien vertebrar un público es difícil, perderlo es inmediato."

Así, han señalado la importancia de recuperar los espacios culturales, que propician encuentros sociales alrededor de la cultura, como los clubes de lectura, que según ha señalado Val, se han multiplicado tras la catástrofe.

Llàcer ha reivindicado la importancia de mantener y crear oficinas sectoriales de disciplinas. Águeda Forés que ha señalado que, si bien no es posible saber cuándo volverá a pasar algo similar, la dana ha permitido establecer lazos con otras asociaciones profesionales que, más allá de la catástrofe, quedarán.

UN PLAN ESTRATÉGICO CULTURAL VALENCIANO

Asimismo, se ha pedido a las instituciones que construyan un pensamiento estratégico institucional de apostar por los sectores culturales. Por otra parte, durante la ponencia se ha criticado el sistema de apoyo a los proyectos artísticos de la administración autonómica, que en lugar de impulsan, han dicho, generan inestabilidad

e incertidumbre.

Seguidamente, ha dado comienzo la segunda mesa de diálogo formada por la Oficina para la Recuperación Cultural (ORC) con Elba Torres, Raquel Piera y Violeta Peraita; el colectivo de Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC) con Xelo Bosch y Juanma Pérez y con la Academia Valenciana del Audiovisual (AVAV) con Gloria March.

En este espacio se ha presentado el proyecto Alé de la ORC y el proyecto de residencias artísticas que ha permitido que 18 creadores hayan podido iniciar, avanzar o culminar proyectos que la dana frenó en seco. El secreto para salir del lodo, han señalado todos los ponentes, estaba en juntarse. "Organizaos, asociaos, donde queráis, pero uníos", ha dicho la coordinadora de la ORC, Elba Torres.

DEJAR ATRÁS LA PRECARIEDAD

Precisamente con este cometido, desde la AVVAC se ha presentado una propuesta de estabilización profesional para artistas inspirada en otros sistemas de países europeos como Irlanda, Francia o Dinamarca. El objetivo: Dejar atrás la precariedad. Según han explicado, hasta el 65 % de los artistas de la Comunitat Valenciana cobran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, aunque se invierta entre 35.000 y 70.000 euros anuales en creaciones, solo entre el 20 y 40 % del total revierte en el artista finalmente.

Según las ponentes, "la catástrofe sacó a relucir la punta del iceberg, que es la inestabilidad de un sector fundamental: el de la cultura". El antídoto es no solo reponer lo material que se perdió, sino repensar el sistema y construir una estructura asociativa fuerte.

Para mejorar la coordinación, información y seguimiento de todo el

tejido cultural de cara a futuras catástrofes, se presenta este lunes por la tarde la propuesta de un sistema trabajado desde un colectivo de asociaciones bajo el nombre 'Ficha común' para poder actuar con más celeridad en caso de futuras emergencias y para poder coordinarse en las actividades diarias del sector.