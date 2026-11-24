Escena del musical clásico 'Sonrisas y lágrimas'. - REMITIDA DANIEL MEJÍAS COMUNICACIÓN & MARKETING

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El clásico 'Sonrisas y lágrimas' revivirá, del 10 de diciembre al 10 de enero en el Teatro Olympia de València, la emotiva historia de la familia Von Trapp, la inolvidable música de Rodgers & Hammerstein y la majestuosidad de la Austria de los años 30 del pasado siglo.

'Sonrisas y lágrimas'. El musical' sube a las tablar un auténtico éxito del cine musical con una producción de Theatre Properties en colaboración con Atresmedia.

Según destacan los responsables del montaje, la función "deslumbra no solo por su emotiva historia y la inolvidable música de Rodgers & Hammerstein, sino también por una majestuosa escenografía que traslada al público a la Austria de los años 30".

"Cada ambiente está cuidadosamente diseñado para envolver al espectador en la atmósfera del clásico, desde el convento hasta la villa de los Von Trapp y los majestuosos Alpes", inciden.

'Sonrisas y lágrimas' viaja a 1938 para conocer a Maria Rainer, una joven novicia de la abadía de Nonnberf cuyo espíritu libre y pasión por la música chocan con las rígidas normas de la congregación. Sus continuas escapadas por las montañas cercanas provocan el desconcierto del resto de monjas, que se preguntan si Maria está destinada a ser una de ellas.

Para ayudarla a encontrar su camino, la madre abadesa decide enviar a Maria a servir como institutriz de los siete hijos del Capitán Georg von Trapp, un antiguo militar de la armada austrohúngara que recientemente ha quedado viudo.

Al llegar a su nuevo hogar, Maria descubre que el Capitán ha impuesto una rígida disciplina en su hogar, dejando poco espacio para la diversión. Sin embargo, con su alegría contagiosa y su pasión por la música, Maria logra ganarse el corazón de los niños, llenando la casa de risas, canciones y amor, pero también comienza a despertar sentimientos hacia el capitán que la hacen dudar de su futuro en la abadía.

Mientras tanto, la situación en el país es cada vez más complicada debido al ascenso del nazismo y la inminente anexión de Austria al Tercer Reich.

El elenco artístico cuenta con Silvia Villaú, como directora y protagonista del musical encarnando a María, y Carlos Benito, que da vida al Capitan Von Trapp.