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VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Tardeo al Veles' despide este sábado su programación de 2026 en Veles e Vents, en La Marina de València, con un tributo a Iván Ferreiro y Los Piratas.

La iniciativa conjunta de Veles e Vents, Agència Districte y And Sons Producciones culmina así siete tardes de conciertos entre octubre y noviembre con una idea sencilla: hacer de la música en directo un plan de sábado y dar a las bandas de la escena local un escenario donde encontrarse con nuevos públicos, junto al mar.

La última jornada reúne a Desayuno, que recupera en directo el repertorio de Los Piratas e Iván Ferreiro, y Mundo, con una propuesta de indie pop que combina canciones propias y versiones.

El cartel de cierre recoge el espíritu del ciclo, que ha programado en un mismo escenario proyectos con repertorio propio y bandas que reinterpretan canciones de distintas generaciones.

Del rock británico al soul, pasando por indie y el pop, el talento local ha sido el protagonista de un escenario cuya variedad ha permitido que cientos de personas se acerquen al ciclo tanto por las ganas de volver a escuchar canciones conocidas como por la curiosidad de descubrir a las bandas que tocan en València.

Con los conciertos en horario de tarde y el entorno de La Marina como punto de encuentro, Tardeo al Veles ha sumado una cita para escuchar en directo a quienes hacen música en la ciudad.