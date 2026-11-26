El Teatre Arniches presenta el estreno de 'Cuerpo Espín', la nueva creación de danza de la compañía alicantina Marroch - GVA

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta en el Teatre Arniches el estreno absoluto de 'Cuerpo Espín', la nueva creación de la compañía alicantina Marroch. La función tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, a las 20.30 horas, y forma parte de la programación de danza de la temporada de otoño del espacio escénico.

La delegada territorial del IVC, Ana Bonmatí, ha subrayado, en un comunicado, la "importancia de respaldar" la producción valenciana. "Es fundamental apoyar a las compañías valencianas no solo facilitando espacios para la exhibición de sus trabajos una vez están en el circuito de programación, sino también acompañándolas en los procesos de creación desde el inicio y apostando por los estrenos de nuevas piezas", ha expresado.

Por su parte, Salvador Rocher, creador y director de la propuesta junto a Melodía García, ha destacado que, con este estreno, se reafirma su interés "por una danza contemporánea comprometida con la investigación del cuerpo y las emociones, ofreciendo al público una creación que invita a la reflexión y al reconocimiento" de las relaciones humanas. Asimismo, ha añadido que es "un placer enorme estrenar en el Teatro Arniches con un equipo técnico profesional y entregado, lo que facilita enormemente el proceso".

Inspirada en la conocida metáfora del puercoespín de Schopenhauer, la obra reflexiona sobre la necesidad humana de acercarse al otro y, al mismo tiempo, sobre el miedo a herirse en ese intento. A través del cuerpo, el movimiento y una cuidada atmósfera escénica, 'Cuerpo Espín' habla de los vínculos, la fragilidad, la distancia, la protección y el deseo de encuentro.

La dirección y coreografía corren a cargo de Salva Rocher y Melodía García, a partir de una idea original del primero. La interpretación está protagonizada por María Palazón y Sonia García, con música original de Luis Martínez.

Con este estreno, el Teatre Arniches continúa con su "respaldo a la creación contemporánea y el acompañamiento a las compañías profesionales valencianas", según ha destacado la Generalitat, que ha apuntado que la obra constituye el segundo estreno de la temporada de otoño de 2026, después de 'Antes de caer', de Barreto y La Victoria.

La compañía Marroch fue fundada en 2020 en Santa Pola (Alicante) por los bailarines y coreógrafos Salvador Rocher, María Palazón y Melodía García. Su trabajo se caracteriza por la fusión de diferentes lenguajes del movimiento y por una investigación escénica centrada en las emociones, las relaciones humanas y los procesos psicológicos, ha resaltado la administración autonómica.

En su trayectoria, ha desarrollado creaciones como 'Entre nosotros', seleccionada por Danza Escena 2022 y recomendada por la red vasca Sarea; 'Escanner', reconocida como mejor espectáculo en tiempos de pandemia; 'Perseverance', dirigida al público familiar, y 'Trópico', galardonada como mejor espectáculo de calle en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas.

La compañía ha presentado sus trabajos en festivales y escenarios de ámbito nacional e internacional y ha participado en citas destacadas de la danza contemporánea como Dansa València, ha remarcado la Generalitat.