'El retrat De Dorian Gray' - GVA

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Martín i Soler del Palau de Les Arts acoge dos funciones progrmaadas por el Institut Valencià de Cultura (IVC) del espectáculo 'El retrat de Dorian Gray', una adaptación en formato musical de la novela de Oscar Wilde.

La propuesta, producida por Teatre Romea y el Grec 2026 Festival de Barcelona, podrá verse los días 28 y 29 de noviembre, a las 20.00 y las 18.00 horas respectivamente.

La actriz Àngels Gonyalons interpreta a Oscar Wilde, que comparece ante el público para defender su obra de las críticas de su tiempo. A través de su voz toman forma los principales personajes de la novela, como Dorian Gray, Basil Hayward, Sibyl Vane y Lord Henry.

La pieza narra la historia de Dorian Gray, un joven que siente envidia de la belleza de su propio retrato y hace un pacto con el diablo para conservar eternamente la juventud.

La compañía subraya la vigencia de los temas planteados por la novela y su relación con una realidad marcada por la importancia de la apariencia y la exposición pública.

"El culto a la juventud y el individualismo narcisista que están en el corazón de la pieza resuenan en un mundo como el nuestro, obsesionado por la estética, donde la imagen lo es todo y el edadismo discriminador de quienes se hacen mayores está a la orden del día", exponen.

El espectáculo cuenta con dramaturgia y dirección de Marc Rosich y música original de Jordi Cornudella. Secundada por Pol Blancafort, Odo Cabot y Toni Viñals sobre el escenario y el acompañamiento del quinteto de cuerda Leos Quintet, la propuesta hace que texto y música se den la mano en una delicada pieza de cámara.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Teatre Rialto, de martes a viernes de 11.00 a 13.00 horas y de martes a domingo y festivos de 17.00 a 20.00 horas.

También están disponibles en las taquillas del Teatre Martín i Soler los días de función, desde dos horas antes del inicio del espectáculo, y en la taquilla en línea del IVC.