Premio de Honor de la IX Premis Lola Gaos, Teresa Cebrián. - ACADÈMIA VALENCIANA DE L’AUDIOVISUAL

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La productora y expresidenta de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV) Teresa Cebrián recibirá el galardón honorífico a la trayectoria de los IX Premis Lola Gaos. La homenajeada se ha mostrado muy emocionada por recibir esta distinción de sus compañeros de profesión y ha subayado que a lo largo de su carrera se ha "esforzado siempre para aportar, para hacer crecer el sector, para mejorar la vida de las personas que trabajan en ellos".

La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV), junto al Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) y el Institut Valencià de Cultura (IVC), ha dado a conocer este martes el Premio de Honor de esta edición, que recae en Teresa Cebrián, productora y gestora cultural, que ha señalado que el premio es "estar juntas celebrando el talento del sector".

La premiada, que tiene más de cuatro décadas de trayectoria en el audiovisual valenciano, ha ejercido como Coordinadora de Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV) desde 2013, comisionada del Ayuntamiento de València para el Año Berlanga y los Premios Goya (2021-2022) y presidenta de la AVAV entre 2022 y 2026.

La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual ha reunido este martes en los Cines ABC Park de València a las personas nominadas a los IX Premios Lola Gaos, los Premis de l'Audiovisual Valencià.

La presidenta de la AVAV, Gloria March, ha indicado que es "significativo" que el Premio de Honor "recaiga en una productora y gestora cultural, porque podemos querer contar historias, hacer películas o programas de radio, pero sin personas como Teresa, que entienden las necesidades de cada proyecto y luchan para que se pueda desarrollar, poco podemos hacer", ha afirmado.

March ha añadido que este premio "reivindica" la importancia de "la existencia de la Acadèmia, que ha seguido adelante en momentos muy complicados gracias a un equipo capitaneado por Teresa". "Gracias por todo lo que nos has dado, por tu trabajo, por tu coherencia y por tu ejemplo. No te vayas muy lejos, que te necesitamos", ha sostenido.

Por su parte, la premiada ha agradecido el "reconocimiento" a la presidenta y a la junta directiva, y ha confesado que todavía sigue "asimilando" este premio desde que la presidenta se lo comunicó, y todavía está "sorprendida" porque ella "solo ha hecho que trabajar, aunque trabajar mucho".

Además, Cebrián ha dicho que el objetivo es "continuar creciendo y continuar ocupando el lugar que se merece". "Toda la vida he trabajado con la intención de que mi trabajo tenga algún propósito, que tenga un impacto positivo en los demás. Yo me he esforzado siempre para aportar, para hacer crecer el sector, para mejorar la vida de las personas que trabajan en ellos", ha apuntado.

La homenajeada ha querido compartir el galardón con "muchas otras personas que trabajan desde detrás de los focos, gestionando, organizando, facilitando las cosas para otros".

LA GALA, EL 5 DE DICIEMBRE

En el encuentro, las personas nominadas han compartido un espacio distendido para conversar sobre los proyectos en competición y la evolución del sector audiovisual valenciano. Hace unos días, fueron presentadas las 269 candidaturas de las 74 nominaciones repartidas en 26 categorías de los Premis de l'Audiovisual Valencià, cuya gala se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Palau de la Música de València.

Los profesionales valencianos que han trabajado en 'Eixam' encabezan las nominaciones de esta edición, con 18 candidaturas individuales en 15 categorías. Les siguen 'Cowgirl', con 10 nominaciones, entre ellas las de mejor largometraje de ficción y mejor guion; 'El mal padre', de Roberto Bueso, con 8, y 'La Pietà', de Rafa Molés y Pepe Andreu, con 6, entre las que figuran las de mejor largometraje documental y mejor dirección. Además, por primera vez compiten dos largometrajes de animación, 'La violinista' y 'Superthings: la película'.

Por otro lado, se dio a conocer el jurado de la categoría de mejor videojuego, una categoría que no se somete a visionado ni a votación de los académicos y académicas, y que consiste en un jurado especializado el cual se encarga de valorar las candidaturas y de decidir tanto las obras nominadas como el premio. Es la única cita audiovisual del Estado que distingue el desarrollo de videojuegos.

Este año forman el jurado Axel García, managing director de Digital Sun | Forge, cofundador de Brave Zebra y miembro fundador de AVIV, la asociación valenciana de la industria del videojuego; Rocío Gutiérrez Cánovas, artista de videojuegos que durante cinco años formó parte del estudio valenciano Digital Sun, donde participó en títulos como 'Moonlighter', y docente en Florida Universitària; y Roberto Serra, technical artist en la industria desde 2013, fundador del estudio Red Soul Games, creador de 'Post Trauma', y actualmente en Codigames.

La presidenta de la AVAV ha destacado de este "encuentro" que sirve para "reconocer y celebrar el talento, el esfuerzo y la creatividad de los profesionales que damos vida a nuestro sector audiovisual".

A su vez, ha mantenido que los Premios Lola Gaos son "más que un reconocimiento, un respaldo a nuestra manera de hacer, un altavoz para nuestra mirada propia sobre el mundo y para el trabajo colectivo que contribuye a que nuestras historias lleguen cada vez más lejos". March también ha puesto en valor que estos premios sirven para "compartir y reforzar los vínculos que se unen con una comunidad laboral y artística".

La gala será retransmitida por À Punt y estará presentada por el actor Óscar Lasarte, dirigida por Rafa Piqueras y contará con guion de Carlos García.