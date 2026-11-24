Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso en una jornada en la que las temperaturas irán en ligero ascenso o no anotarán cambios.
Sin embargo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se descarta para hoy alguna lluvia débil en zonas del interior norte de la autonomía a últimas horas.
Además, se espera viento flojo de dirección variable que tenderá al mediodía a componente oeste con intervalos de moderado por la tarde, han indicado las mismas fuentes.