Tipsa consolida su crecimiento con nuevo Hub en Alicante que triplica su capacidad de clasificación

Muelles del nuevo Hub de Tipsa en Alicante - TIPSA

ALICANTE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

TIPSA cuenta con un nuevo Hub en Alicante ubicado en una superficie total de 4.256 m2 que triplica su capacidad de clasificación y que permitirá absorber un crecimiento exponencial durante al menos los próximos 5 años, según ha informado la compañía.

Esta nueva plataforma sustituye a la antigua instalación de la compañía en el polígono de La Florida y representa un hito clave en la estrategia de expansión y modernización logística de Tipsa en la Comunitat Valenciana.

La nueva plataforma logística en Alicante, ubicada en la Calle de la Libra, 112, en el Polígono Industrial Las Atalayas, se ha inaugurado junto a los delegados y delegadas de las principales agencias Tipsa de la zona, tras las obras realizadas.

La parcela cuenta con una superficie total de 4.256 m2, de los cuales 2.059 m2 corresponden a superficie construida y cuenta con una nave operativa de 1.737 m2, cuyo sistema de clasificación se ha diseñado con diferentes zonas de trabajo: una de sobrería y una cinta automática que facilita la descarga de los vehículos y desplaza los paquetes sobre una rampa de rodillos para realizar la clasificación manual.

La instalación dispone de 6 muelles de trailer exteriores, 3 interiores y 2 de carrozado exterior, y puede gestionar de forma simultánea hasta 11 vehículos pesados y 28 furgonetas.

La capacidad máxima de clasificación alcanza los 700 bultos por hora y en periodos peak, la plataforma podría incrementarla en un 40%. Respecto a la instalación anterior, ha incrementado prácticamente un 300% la capacidad de clasificación, un salto cualitativos y cuantitativo que posiciona a la compañía para absorber un crecimiento exponencial durante al menos los próximos 5 años, según las mismas fuentes.

"La apertura de este nuevo Hub en Alicante responde a nuestro compromiso con la mejora continua de nuestras infraestructuras, en este caso en la Comunitat Valenciana. Triplicar la capacidad de clasificación nos permite dar respuesta al crecimiento de la actividad en la provincia y reforzar la calidad del servicio para nuestros clientes", ha señalado la CEO de Tipsa, Marisa Camacho.

El nuevo Hub de Alicante da cobertura a todas las delegaciones de TIPSA en la provincia y mantiene conexiones diarias con el Hub de Cheste (Valencia), donde realiza el cruce regional; con Bailén, desde donde se gestionan los envíos con destino a Andalucía; con Albacete, para la mercancía exclusiva de Madrid; y con Madrid, desde donde se distribuye el resto de la mercancía a nivel nacional.

En materia de sostenibilidad, la compañía está en proceso de obtención de la certificación BREEAM de construcción sostenible, que ya poseen sus plataformas de Madrid y Zaragoza. Este sello evalúa aspectos como la eficiencia energética, el consumo de agua, la gestión de residuos, los materiales, el transporte y la salud y el bienestar de los usuarios del edificio

Asimismo, la plataforma incorpora un contenedor con temperatura controlada para el transporte de mercancías que requieren condiciones específicas y productos healthcare, al igual que el resto de plataformas de la compañía.