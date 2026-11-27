El historiador del arte, escritor y crítico cultural estadounidense TJ Demos - REMITIDA IVAM

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) reúne el próximo martes, 1 de diciembre, al historiador del arte, escritor y crítico cultural estadounidense T. J. Demos y a la directora del museo, Blanca de la Torre, en un encuentro que abordará las relaciones entre arte contemporáneo, ecología y transformación social.

La conversación, que tendrá lugar a las 19.00 horas en el auditorio del IVAM Centre Julio González, se enmarca en 'Pensamiento Anfibio', un espacio de reflexión que propone charlas con pensadores, científicos o artistas siempre desde un pensamiento situado en el contexto planetario actual.

La sesión propone "abrir un diálogo en torno a los desafíos ecosociales del presente y a la posibilidad de imaginar y construir futuros más sostenibles, desde una mirada que reconoce la interdependencia entre los seres humanos y los ecosistemas", avanzan las responsables del museo en un comunicado.

Desde una perspectiva crítica y postantropocéntrica, T.J. Demos invita a explorar nuevas formas de relación con el entorno, poniendo en el centro los procesos de regeneración, el cuidado, la convivencia multiespecie y la construcción de comunidades más justas y conectadas con sus territorios.

La conversación permitirá igualmente profundizar en el papel que pueden desempeñar las prácticas artísticas y las instituciones culturales en la creación de imaginarios compartidos y en el impulso de nuevas formas de habitar el mundo.

Una reflexión, apuntan, que "conecta con los planteamientos de Museo Anfibio, la línea de trabajo impulsada por el IVAM para repensar el museo como un organismo permeable, en intercambio continuo con su entorno y conectado con distintos territorios, comunidades y formas de conocimiento".

T.J. Demos es una figura de referencia internacional en el pensamiento crítico sobre arte contemporáneo, ecología política, crisis climática y descolonización. Es profesor y director del Departamento de Historia del Arte y Cultura Visual de la Universidad de California, Santa Cruz, donde fundó y dirige el Center for Creative Ecologies.

Su investigación examina las intersecciones entre arte contemporáneo, ecología y transformación social, con especial atención a las políticas ambientales, la justicia climática y las alternativas al modelo económico y cultural dominante.

Es autor de publicaciones de referencia como 'Radical Futurisms: Ecologies of Collapse, Chronopolitics, and Justice-to-Come' (2023), 'Contra el antropoceno. Cultura visual y medioambiente hoy' (2022) y 'Descolonizar la naturaleza. Arte contemporáneo y políticas de la ecología' (2020).

Entre 2019 y 2021 dirigió el proyecto de investigación 'Beyond the End of the World', dedicado a explorar nuevas formas de vida y organización social ante las crisis sistémicas contemporáneas.