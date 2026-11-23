Servidores de la infraestructura - UV

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) cuenta con un nuevo servidor de alto rendimiento dedicado a la inteligencia artificial (IA) generativa. El equipo, dotado de dos procesadores gráficos Nvidia H100, ha sido cedido por Artemisa, la infraestructura de supercomputación científica del Instituto de Física Corpuscular (IFIC) de València (CSIC, UV).

Hasta ahora, la Universitat disponía de un único servidor con una GPU H100 para hacer funcionar sus modelos de lenguaje -la tecnología que hay detrás de los asistentes conversacionales de inteligencia artificial-. Con la incorporación del nuevo nodo, la UV "triplica esta capacidad, lo que le permitirá atender más peticiones de manera simultánea y poner en marcha nuevos servicios", según ha informado la institución académica en un comunicado.

La UV utiliza modelos de lenguaje de código abierto, que se pueden descargar e instalar en equipos propios. A diferencia de los servicios comerciales en la nube, este enfoque "garantiza que la información procesada no salga de la infraestructura de la Universitat".

Se trata de una condición "imprescindible" para trabajar con documentación confidencial o con datos personales, y forma parte de la apuesta de la institución académica "por la soberanía digital, es decir, para mantener el control sobre sus datos y sus herramientas tecnológicas".

Uno de estos sistemas ya está en funcionamiento. El Servei de Llengües i Política Lingüística ha diseñado y puesto en marcha varias herramientas de asesoramiento lingüístico basadas en inteligencia artificial mediante el entrenamiento de dos modelos de lenguaje de código abierto instalados en los servidores de la UV. Gracias a este sistema, el Servei de Llengües ha desarrollado un traductor automático neuronal (valenciano-castellano-inglés) adaptado a los criterios lingüísticos de la Universitat.

Esta adaptación se ha hecho mediante un proceso de afinamiento periódico que se lleva a cabo con los recursos de cálculo de Artemisa a partir de las traducciones que el mismo Servei genera a diario. También ha desarrollado otros recursos, como un corrector lingüístico, un traductor de imágenes con texto o un asistente conversacional de asesoramiento lingüístico.

OTRAS DOS APLICACIONES

Además, la Universitat trabaja en otras dos aplicaciones. La primera es un asistente conversacional capaz de responder consultas a partir de la información de la misma UV: datos académicos agregados del estudiantado, contenidos de la web institucional, normativa interna y datos de producción científica. Estará dirigido al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de los servicios internos de la UV y se prevé que esté disponible a partir de 2027. La segunda es una herramienta que ayudará a elaborar los informes del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIQ), con el que la Universitat revisa y mejora sus titulaciones.

Artemisa es una infraestructura de computación de altas prestaciones dedicada a la inteligencia artificial, instalada en el IFIC, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la UV, en el Parc Científic de la Universitat de València. Nació para dar respuesta a las necesidades de cálculo de los grupos de investigación del Instituto y, con el tiempo, abrió el uso a otros centros de investigación y a pequeñas y medianas empresas a través del programa europeo Digital Innovation Hub (InnDIH).

En 2025 obtuvo una ayuda de 1,2 millones de euros para duplicar su capacidad de cálculo, destinada a proyectos, como el análisis de datos de física de partículas o el desarrollo de modelos de IA para la investigación médica.

La cesión del nodo de IA a la Universitat de València tiene carácter indefinido y resulta de la colaboración entre Artemisa y el Servei d'Informàtica de la UV (SIUV), que gestionará el equipo.