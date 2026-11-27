València aprueba la cesión de tres cubiertas municipales para impulsar nuevas comunidades energéticas en la ciudad - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado la adjudicación de la cesión del derecho de uso de tres cubiertas de edificios municipales a tres comunidades energéticas locales para la instalación de plantas fotovoltaicas de autoconsumo colectivo.

Las tres comunidades energéticas adjudicatarias son las de Ciutat Vella, Benimaclet y Castellar-l'Oliveral, que desarrollarán sus proyectos en los siguientes tres edificios de titularidad municipal: El primero es Benimaclet: cubierta de la nave Daniel Balaciart, antigua nave del parque móvil municipal, situada en la calle Daniel Balaciart, 10. La inversión estimada asciende a 102.099,76 euros.

El segundo edificio es en Ciutat Vella: cubierta del CEIP Santa Teresa, en la calle de l'Hort d'en Cendra, 3, en el barrio del Carme. La inversión prevista es de 63.361 euros. Y, el tercero, en Castellar-l'Oliveral: cubierta del CEE Rosa Llàcer, en la calle del Pintor Rafael Mocholí, 8. El proyecto contempla una inversión de 114.149,51 euros.

En conjunto, las tres instalaciones supondrán una inversión estimada de 279.610,27 euros, que será asumida íntegramente por las comunidades energéticas adjudicatarias, tanto en la construcción como en la operación y el mantenimiento de las plantas. La producción prevista alcanzará los 366.445 kWh de electricidad renovable al año.

El Ayuntamiento ha diseñado un procedimiento de concurrencia pública que va más allá de los criterios estrictamente económicos y que reconoce la naturaleza ciudadana y sin ánimo de lucro de estas entidades.

La valoración de las propuestas suma 100 puntos y prioriza la calidad de los proyectos, su arraigo en los barrios y su contribución al interés general. En concreto, 70 puntos corresponden a criterios evaluables automáticamente y 30 puntos a la valoración del plan de trabajo presentado por cada comunidad energética.

Entre los aspectos que se han valorado figuran los compromisos de aportar energía renovable gratuita por encima de los mínimos obligatorios a edificios municipales y hogares vulnerables, la formación de sus integrantes entre otros aspectos. Las comunidades energéticas locales permiten que los vecinos dejen de ser únicamente consumidores de electricidad para convertirse también en productores y gestores de su propia energía.

A través de la organización colectiva y del autoconsumo compartido, las personas asociadas pueden acceder a electricidad renovable de proximidad y reducir su dependencia de las compañías comercializadoras y el importe de sus facturas.

La estimación económica de los tres proyectos apunta a un ahorro potencial conjunto de alrededor de 46.000 euros anuales para sus participantes, tomando como referencia un ahorro aproximado de 200 euros al año por cada kWp de participación. Se trata de una cifra orientativa, que dependerá de las condiciones de participación y del aprovechamiento de la energía generada.

La iniciativa incorpora, además, un compromiso de solidaridad energética. Las comunidades adjudicatarias deberán destinar, como mínimo, el equivalente al 10% de la potencia nominal instalada al autoconsumo de edificios municipales y otro 5% a hogares vulnerables acreditados por los servicios sociales municipales.

La previsión inicial es que al menos 25 familias en situación de vulnerabilidad puedan beneficiarse de estas instalaciones, con una asignación de referencia de 0,5 kWp por hogar, que podría cubrir aproximadamente el 25% de su consumo eléctrico. El impulso a las comunidades energéticas no se limita a la puesta a disposición de cubiertas municipales.