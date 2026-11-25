Archivo - Imagen de archivo de una protesta que vecinos de Playa Babilonia realizaron en Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos Playa Babilonia de Guardamar del Segura (Alicante) ha alertado de que "se cuentan por decenas desde la noche del lunes 23 de noviembre las notificaciones que están recibiendo las familias" de la zona, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno central, "por las que se reactivan a toda prisa los requerimientos de demolición" de sus casas en "este centenario enclave de la costa".

Así lo ha señalado la entidad este miércoles en un comunicado, precisamente en la misma jornada en la que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la sentencia por la que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el artículo 17, la disposición final primera y la adicional cuarta de la Ley de Les Corts Valencianes 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana.

Ante las resoluciones recibidas, desde la asociación han afirmado que "es incomprensible la celeridad con la que se han preparado estas notificaciones" y consideran que "toda la fuerza del Estado se está enfocando desde el Gobierno en echar a familias de sus casas en la recta final" de la campaña para las elecciones generales del domingo 29 de noviembre.

"Babilonia es solo la punta de lanza de una normativa que de seguir desarrollándose podría alcanzar las decenas de miles de viviendas afectadas según nuestras estimaciones", ha subrayado la entidad vecinal, que ha abundado en que "la demolición de las viviendas corre a cuenta de su propietario" y en que "no se trata de expropiaciones". "60 asociaciones y miles de familias necesitan respuestas", ha concluido.