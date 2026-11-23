Vetusta Morla - FESTIVAL MEDITERRÁNEA

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Mediterránea calienta motores para su próxima edición y anuncia los primeros nombres que darán forma a su cartel de 2027, del 12 al 14 de agosto en Gandia (Valencia): Vetusta Morla, Iván Ferreiro, La La Love You, Sidecars, Mala Gestión, La Perro Blanco y Nuevos Vicios.

La primera tanda de confirmaciones apuesta por un equilibrio entre iconos indiscutibles del pop-rock independiente en español y algunas de las bandas con mayor proyección de la escena actual, anuncian los organizadores del festival.

Vetusta Morla encabezará el cartel del Mediterránea con uno de los directos más contundentes y celebrados del panorama estatal, con el que acaban de regresara a los mejores escenarios. El sexteto madrileño repasará los grandes himnos que los han convertido en referentes generacionales y sus nuevos temazos.

El gallego Iván Ferreiro, figura esencial de la música independiente española, llegará a Gandia con su inconfundible sensibilidad lírica y un repertorio cargado de clásicos atemporales.

La banda La La Love You, fenómeno del pop punk estatal, promete convertir el recinto en una fiesta colectiva gracias a sus estribillos coreables y su arrolladora energía sobre el escenario.

Con casi dos décadas de trayectoria, el grupo madrileño Sidecars aportará su característico rock de autor elegante, cercano y lleno de pegada.

La banda valenciana Mala Gestión aterrizará en casa con su irreverente propuesta de 'ñunk' (punk-rock alternativo cargado de humor y crítica generacional), avalada por discos como 'Se nos ha complicado' y 'Hacemos lo que podemos'.

En cuanto a La Perra Blanco, Alba Blanco y su grupo traerán la fuerza del rockabilly, el blues y el rhythm & blues más visceral, demostrando por qué son uno de los nombres más explosivos del rock de raíces en Europa.

También desde Valencia, Nuevos Vicios, grupo de indie rock y noise pop con influencias noventeras, sumará guitarras potentes y melodías directas tras consolidarse como una de las apuestas más frescas del circuito independiente.

ENTRADAS YA A LA VENTA

Junto a este primer avance artístico, que la organización ampliará próximamente bajo el lema "¡y muchos más!"-, las entradas han salido a la venta este lunes a través de la web oficial.

Estos anuncios llegan en un momento especialmente dulce para el festival 100% indie, que el mes pasado fue reconocido en la IV edición de los Premios de Turismo de la Federación de Ocio, Turismo, Festivales, Asociaciones de Interés Turístico y de la Comunitat Valenciana (Fotur). El galardón distingue la capacidad del Mediterránea para atraer visitantes durante agosto, dinamizar la actividad económica y cultural de Gandía y acercar la música en directo a vecinos y turistas mediante iniciativas abiertas como Mediterránea al Carrer o los conciertos en el Palau Ducal.