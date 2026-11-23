Imagen de archivo del grupo de música Vetusta Morla, durante un concierto en Movistar Arena - Ricardo Rubio / Europa Press

CASTELLÓ 23 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Vetusta Morla se une a SanSan Festival 2027 como nuevo cabeza de cartel, confirmando su regreso a una cita en la que ya han actuado y a la que volverán en un momento especialmente significativo de su trayectoria. Tras un parón, la banda prepara su vuelta con 'Lo importante', su séptimo disco de estudio, que llegará a comienzos de 2027, un trabajo que supone una vuelta al origen, al local de ensayo y a ese espacio íntimo donde nacen las canciones, con los seis músicos reunidos de nuevo alrededor de lo esencial: crear y compartir música juntos, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

La incorporación de Vetusta Morla supone uno de los grandes anuncios de SanSan Festival 2027, que se celebrará en Benicàssim los días 25, 26 y 27 de marzo. La banda se suma a una edición que ya había desvelado su programación musical y que contará con un universo visual propio creado por Okuda San Miguel, encargado de dar forma a la nueva identidad del festival.

Con este nuevo nombre al frente del cartel, SanSan refuerza una programación que vuelve a reunir figuras "fundamentales" de la escena nacional con artistas que atraviesan nuevas etapas dentro de sus carreras. Lori Meyers presentarán las canciones de su nuevo disco después de más de dos décadas construyendo algunos de los grandes himnos del pop independiente, mientras Iván Ferreiro continuará celebrando 35 años de trayectoria con un repertorio que viaja desde Los Piratas hasta su carrera en solitario.

También estarán La Pegatina, con su nuevo disco 'Fuegos del Barrio' y toda la energía de uno de los directos más festivos de España; Sexy Zebras, inmersos en la etapa de 'Bravo' tras dar el salto a algunos de los grandes recintos nacionales; y Shinova, que afrontarán 2027 con nuevo álbum, nueva gira y un espectáculo renovado.

Una de las propuestas más especiales del cartel será ZAHARAVE, la evolución para 2027 del espectáculo electrónico de Zahara. Una experiencia concebida para bailar y crear comunidad, con diez personas sobre el escenario, electrónica completamente en vivo y las primeras canciones de su nueva era integradas en un show que lleva su repertorio hacia su vertiente más radical.

Las guitarras tendrán un peso fundamental en una edición que contará también con Alcalá Norte, Cala Vento, Los Punsetes, Rufus T. Firefly, Sidonie, Triángulo de Amor Bizarro, Niña Polaca, Parquesvr o Vera Fauna. Bandas con trayectorias y lenguajes muy diferentes que reflejan la amplitud de una escena en la que conviven el rock, el pop, la psicodelia y las nuevas formas de entender la música alternativa.

Muchos de ellos llegarán además en pleno cambio de ciclo. Los Punsetes presentarán nuevo disco, mientras Triángulo de Amor Bizarro pasarán por Benicàssim con 'Mi Catedral', el trabajo que protagoniza su nueva gira. Parquesvr continuarán desarrollando 'Mitos y leyendas', Niña Polaca llevará al escenario las canciones de '¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?' y Rufus T. Firefly seguirá desplegando el universo de 'Todas las cosas buenas'.

PROPUESTA ARGENTINAS

SanSan Festival 2027 rompe esta edición con una de sus tradiciones y, en lugar de contar con un único nombre internacional, amplía su mirada fuera de España con tres propuestas argentinas. El Mato a un Policia Motorizado, una de las bandas fundamentales del indie en castellano a ambos lados del Atlántico, compartirá cartel con Bestia Bebé y El Zar, tres proyectos con identidades muy diferentes que reflejan la riqueza y el momento de una de las escenas más fértiles de Latinoamérica.

La nueva generación volverá a ocupar un lugar importante dentro de la programación. Sobrezero, Aiko El Grupo, Begut, El Diablo de Shanghai, El Nido, La 126, Linze, Los Estanques, Mala Gestión, Ona Mafalda, Oslo Ovnies, Paco Pecado, Perfecto Miserable, Pipiolas, RATA, Shego, Tenda, Toldos Verdes y Vangoura forman parte también de una programación que apuesta por proyectos en plena evolución, primeros discos y nuevas voces que están ampliando los límites de la escena independiente.

Como cada año, el festival reservará también un espacio para el talento emergente de la Comunitat Valenciana a través de Groc Talent, el concurso desarrollado junto al Villarreal C.F., cuyo proyecto ganador tendrá la oportunidad de formar parte del cartel de SanSan Festival 2027.

Tras convertirse en cada edición en uno de los puntos de encuentro más concurridos y celebrados por el público, El Santuario no podía faltar en SanSan Festival 2027. El espacio dedicado a la electrónica y la cultura de club volverá con Andy Grey, Alex Curreya, BITA, Bite Me & CHVLO pres. RAVEPOP, Cate, Ella Pincha Sola, John Core b2b Sade, Kid Rizzo, Mr. Kitos, Popi&Sito y Toxicosmos, en una programación que viajará del indie y el pop más bailable al techno, la rave, los sonidos urbanos y la electrónica más contundente.

Con la incorporación de Vetusta Morla, el universo que Okuda San Miguel ha creado para la próxima edición suma uno de sus grandes protagonistas. Su particular reinterpretación de Benicàssim, el Mediterráneo y la comunidad del festival servirá de escenario para tres días en los que convivirán artistas que llevan décadas formando parte de nuestra historia musical con algunos de los nombres llamados a escribir sus próximos capítulos.