Archivo - Vicent Gisbert establece un diálogo en La Mutant entre cuerpo, tecnología y materia - REMITIDA LA MUTANT - Archivo

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El bailarín, coreógrafo y pedagogo Vicent Gisbert presentará, los próximos 27 y 28 de noviembre en La Mutant de València, su propuesta escénica 'La nit inventada', un proyecto "híbrido donde la danza, la tecnología y el sonido en directo convergen".

El creador afincado en València plantea un solo en el que pone en relación lenguajes y materiales para crear paisajes y atmósferas en escena. Durante el proceso de creación de la pieza, Gisbert ha estudiado que tanto el cuerpo que danza como los objetos en escena pueden resonar de diferentes maneras en el espacio en función de su disposición o de cómo se iluminan, explican responsables de la sala municipal en un comunicado.

La propuesta se caracteriza por la innovación y una manera abierta de fusionar la danza con otros lenguajes, fiel a una metodología que Gisbert afianzó con el uso del vídeo, el sonido y la iluminación durante sus años de residencia en Berlín.

Para el bailarín, el foco de su trabajo reside en el cómo por encima del qué. En su proceso creativo priman la atención y el cuidado, se evita la precipitación para dejarse guiar por la intuición.

Así mismo, Vicent Gisbert destaca el concepto de transformación, "ya que lo que va apareciendo en escena va mutando a lo largo del montaje", avanza.

Esta metamorfosis se refleja directamente en su fisicalidad, que alterna entre un cuerpo poético, abierto a la lectura del espectador, y un cuerpo más técnico y neutro, dedicado a la manipulación de los dispositivos y los materiales escénicos.

TALLER COMPLEMENTARIO

Como complemento a las funciones, el sábado 28 de noviembre, Gisbert impartirá un taller práctico en el que invitará a los y las participantes a descubrir nuevas posibilidades corporales al transformar el movimiento a través del contacto con distintos materiales.

El encuentro se ha concebido como un espacio abierto de investigación, que partirá de la improvisación y de los propios elementos de 'La nit inventada'.

En esta investigación práctica sobre el movimiento, la intuición y la relación con los objetos, la atención y el cuidado se convierten en herramientas para descubrir nuevas posibilidades corporales.