El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, durante un mitin de cara a las elecciones generales, a 14 de noviembre de 2026, en Murcia - DIMA - Europa Press

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha augurado que su formación va a "reventar" la Plaza de Toros de València este viernes en el mitin de cierre de campaña que clausurará el líder nacional del partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, y que ha calificado de "acontecimiento histórico".

"Mis cálculos superan tres plazas de toros. Por tanto, evidentemente, como no tengo datos concretos, lo dejamos ahí", ha deslizado, en declaraciones a los medios este miércoles, en los pasillos de la cámara momentos antes de comenzar el pleno, al ser preguntado por el acto del viernes en la capital valenciana.

A juicio de Llanos, los valencianos tienen que sentirse "muy agradecidos y muy contentos" de que Vox opte por la ciudad de València para cerrar una campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre, que ha sido "histórica". "Vamos a cambiar las cosas a bien para todos los españoles, también, por supuesto, para todos los valencianos", ha prometido Llanos.

Dicho esto, el síndic de Vox en Les Corts ha animado "a todos los valencianos" a acudir a este mitin para poder "reventar la Plaza de Toros con su asistencia". "Se va a reventar para escuchar el mensaje de Vox para los valencianos", ha insistido.

Preguntado sobre si Vox ha organizado autobuses para que militantes y simpatizantes puedan acudir al acto desde otras localidades, José Mª Llanos ha esgrimido que estos vehículos "a veces se contratan de un día para otro o de una hora para otra". "Porque todo el mundo está buscando la posibilidad de venir", ha indicado.

Vox cerrará la campaña del 29N desde la Plaza de Toros de València, escenario emblemático para el PP y símbolo de las grandes mayorías absolutas de las últimas décadas, especialmente durante los gobiernos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Rita Barberá. El pasado sábado, los 'populares' llenaron el coso valenciano con más de 12.000 personas en un mitin que clausuró el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pidió a los suyos no confiarse.