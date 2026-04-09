XCharge abrirá en Silla su primera planta de ensamblaje en Europa, para sistemas de recarga y baterías de vehículos

Inauguración de la primera planta de ensamblaje de XCharge en Europa en Silla (Valencia) - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa XCharge (CHG Limited), proveedora de soluciones de carga para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía de alto rendimiento, ha inaugurado este jueves, en la localidad valenciana de Silla, las naves que acogerán su primera planta de ensamblaje europea.

La producción arrancará en 2027 y alcanzará su plena capacidad durante ese mismo año. Las instalaciones --de casi 3.000 m2-- se centrarán en el ensamblaje de infraestructura de recarga de alta potencia y sistemas de baterías para el mercado europeo bajo la etiqueta 'Made in Spain'. La empresa no ha detallado la inversión para el proyecto.

La compañía ha celebrado un acto de inaguración en el que han participado su director comercial en Europa, Javer Lázaro; la directora de XCharge Europe, Albina Iljasov; el comisionado especial para la reindustrialización del Gobierno, Jaime Peris; el secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, y el alcalde del municipio, Vicente Zaragozá, entre otros representantes públicos y de 'partners' de la compañía como Repsol, Acciona, Remo y la joint venture de Iberdrola Bp Pulse.

Con sedes centrales globales en Hamburgo (Alemania) y Austin (Texas), XCharge cotiza en NASDAQ y opera en el mercado europeo desde 2017, colaborando con equipos de Norteamérica y Asia. La empresa ya ha instalado más de 9.000 cargadores en todo el mundo y cerca de 3.000 unidades en la UE. La planta de Silla completa el nuevo centro técnico y almacén inaugurado en Madrid en septiembre de 2025 y el laboratorio inaugurado en Hamburgo a finales de 2024.

La planta de Silla ensamblará equipos de las gamas de soluciones más avanzadas de XCharge, empezando por el sistema GridLink, que ofrece casi 200 kW de potencia con sólo 44 kW de entrada de la red gracias a su sistema patentado de almacenamiento en baterias de 215 kWh, ampliable a 430 kWh. También ofrece funciones de seguridad avanzadas y canaliza la energía solar directamente hacia la recarga rápida de corriente continua.

Esto permite implementar la recarga ultrarrápida sin modificar la instalación eléctrica y facilita que el cargador pueda operar de manera independiente durante los cortes de suministro eléctrico, según ha explicado XCharge.

Según ha indicado la directora de XCharge Europe, Albina Iljasov, la fábrica de Silla contará con una línea de montaje, un almacén e instalaciones de testeo. La capacidad de producción se ajustará en función de "la demanda real en España, Europa y todo el mundo". La compañía, ha precisado, produce en varios países a través de alianzas y la planta valenciana seguirá el modelo de montaje de la su línea propia de Pekín.

Preguntada por los empleos que se generarán, Iljasov ha manifestado que no puede concretar el número exacto de empleados y ha indicado que el proceso de contratación empezará "muy pronto" porque el apoyo de los gobiernos nacional, autonómico y local está acelerando la implantación para producir en 2027. Se necesitarán perfiles técnicos e ingenieros, especialmente para el área de testeo.

ECOSISTEMA VALENCIANO

El director comercial de Xcharge Europe ha señalado durante el acto que la inversión en Silla "no es únicamente un proyecto de planta de ensamblaje, es la expresión física de la apuesta de XCharge por Europa, por España, por la industrialización del país y porque España juegue un papel fundamental en la transición energética global". Lázaro ha destacado que XCharge ya tiene presencia en España con su centro tecnológica y oficinas en Madrid, pero esta planta "es un salto cualitativo muy importante".

Asimismo, ha resaltado que, en la elección de Silla para emplazar esta planta, "sin duda el tejido industrial, el mix energético, la ubicación y el talento han jugado un papel fundamental". Por un lado, ha puesto el foco en el el ecosistema de movilidad eléctrica y tecnológico que se ha desarrollado en la Comunitat Valenciana y en el respaldo con el que éste cuenta por parte de las administraciones.

Igualmente, ha indicado que "el peso de las energías renovables en nuestro país ha decantado el balance favorable hacia España". Ha puesto en valor también la ubicación de España como "hub logístico natural del Mediterráneo y con el Puerto de València como cuarto puerto europeo en importancia". También ha resaltado la disponibilidad de talento "con ingenieros y técnicos de primer nivel a los que queremos sumar como parte de este extraordinario proyecto".

"Europa se está jugando su lugar en la revolución energética global y la pregunta no es si la transición va a ocurrir, eso ya está decidido, la pregunta es quién va a generar la tecnología que lo haga posible y dónde se va a fabricar esa tecnología. Hoy, con la apertura de esta planta, XCharge da una respuesta clara a esa pregunta. La tecnología que se va a desarrollar en el futuro se va a desarrollar aquí, en Silla, en la Comunitat Valenciana, en España", ha añadido.

Respecto al ecosistema valenciano, la directora de XCharge Europe, preguntada por si se han iniciado conversaciones con otras empresas del sector en Valencia, ha elogiado el hub valenciano y ha insistido en que es uno de los factores que les ha influido para instalarse en este territorio.

La empresa está en contacto con Avia para unirse al clúster como un participante activo del mismo y ha subrayado que estar cerca de los agentes del sector les permitirá conocer las demandas y tendencias de la industria de la electromovilidad para adaptar su producción.

ABARATAR EL ACCESO AL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Por su lado, el comisionado para la reindustrialización ha subrayado que la elección de Silla "habla de la confianza" en España y de "dónde queremos estar como país", al tiempo que ha puesto el foco en la necesidad de abaratar el acceso al vehículo eléctrico.

Ha destacado que ya se han movilizado 1.700 millones de euros en ayudas en el Plan Auto Plus, que suma 400 millones más en 2026. Finalmente, ha expuesto que el Gobierno central ha movilizado más de 2.350 millones de ayudas públicas en el PERTE VEC con las que ha apoyado a más de 330 empresas.

El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, ha destacado que la Generalitat ha concedido hasta la fecha más de 100 millones de euros para impulsar la movilidad eléctrica en la Comunitat Valenciana.

Carrasco ha expuesto que Ivace+i Energía, en el marco del Programa Moves III, ha facilitado la compra de 24.700 vehículos eléctricos y 11.700 puntos de recarga eléctrica hasta el momento. Además, en 2026 está prevista una inversión adicional de 24 millones de euros para impulsar otros 7.000 puntos de recarga.

"MOTOR ECONÓMICO" PARA SILLA

Por su parte, el alcalde de Silla ha destacado que "este proyecto no solo supone la apertura de la instalación industrial, sino también un motor estratégico para el desarrollo económico de la población, la innovación tecnológica y la creación de empleo".

"Es importantísimo para nosotros generar nuevas oportunidades e impulsar sectores clave vinculados a la movilidad eléctrica y la energía sostenible", ha manifestado.