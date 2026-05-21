Corporate y M&A.- Puig y Estée Lauder rompen las negociaciones para su fusión

El CEO de Puig, José Manuel Albesa, durante la primera jornada del VII Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España). El foro, organizado por el diario económico, reúne a líde - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Puig y Estée Lauder han puesto fin a las conversaciones que mantenían para llevar a cabo una potencial fusión de sus respectivos negocios sin llegar a alcanzar un acuerdo.

Esta decisión "no altera la hoja de ruta estratégica de Puig", según ha comunicado este jueves la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Puig confirmó que mantenía conversaciones con The Estée Lauder Companies Inc. el pasado 23 de marzo en relación a una posible combinación de los negocios de ambos grupos.

El grupo catalán ha afirmado que, tras el fin de las negociaciones, se mantiene enfocado en la ejecución de su estrategia y "en continuar impulsando el crecimiento rentable en el conjunto de su cartera de marcas".

El ceo de la compañía, Jose Manuel Albesa, ha dicho que las conversaciones mantenidas con Estée Lauder han sido "enriquecedoras" y ha destacado que Puig cuenta con una sólida trayectoria de crecimiento, por encima del mercado de la belleza 'premium'.

"Seguimos plenamente enfocados en la ejecución de nuestra estrategia y en impulsar un crecimiento rentable, velando en todo momento por los intereses de todos nuestros 'stakeholders'", ha asegurado.

Además, Albesa defiende que Puig ha demostrado una cultura diferencial que le ha permitido cumplir con todos sus compromisos desde su salida a Bolsa: "Alcanzando los objetivos de crecimiento, mejora del margen y reforzando nuestro balance".

Asimismo, ha destacado que una "sólida estructura de capital" les otorga flexibilidad para acometer un amplio abanico de alternativas estratégicas alineadas con las prioridades de la compañía a largo plazo.

"Continuaremos aplicando un enfoque altamente selectivo y orientado a la creación de valor en M&A, para seguir complementando nuestro portfolio", ha añadido.