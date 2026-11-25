Archivo - La actriz Carmen Maura durante una entrevista, en el Hotel Barceló Torre, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España), durante la presentación de la película ‘Calle Málaga’. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coproducción española 'Calle Málaga', dirigida por la cineasta marroquí Maryam Touzani y protagonizada por la actriz Carmen Maura, ha sido seleccionada este miércoles como una de las cinco películas finalistas de la vigésima edición del Premio del Público LUX, que concede anualmente el Parlamento Europeo junto a la Academia de Cine Europeo.

La película, coproducida por Francia, España, Alemania, Bélgica y Marruecos, narra la historia de una anciana española residente en Tánger que lucha por permanecer en la casa en la que ha vivido toda su vida después de que su hija regrese para vender el apartamento, redescubriendo inesperadamente el amor y la sensualidad.

La cinta competirá por el galardón con 'All'improvviso', del director japonés Ryusuke Hamaguchi; 'Un anno di scuola', de la italiana Laura Samani; 'Fatherland', del polaco Pawel Pawlikowski, y 'How to Divorce During the War', del lituano Andrius Blazevicius.

"La selección de este año explora nuestra identidad como sociedad, abordando cuestiones como la vivienda, el envejecimiento, la alienación y el sentimiento de pertenencia", ha destacado la presidenta de la Comisión de Cultura y Educación de la Eurocámara, la alemana Nela Riehl, durante la presentación de las candidaturas en Estrasburgo (Francia).

LOS CIUDADANOS EUROPEOS TIENEN LA PALABRA

La película ganadora será elegida conjuntamente por los ciudadanos de la Unión Europea y los eurodiputados, que podrán valorar las cinco candidaturas a través de una plataforma habilitada hasta abril de 2027, toda vez que el Parlamento Europeo organizará proyecciones gratuitas y debates en los distintos Estados miembro.

El galardón, cuyo ganador se dará a conocer en una ceremonia en Estrasburgo en la primavera del año que viene, se concede desde 2007 en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas con el objetivo de fomentar el diálogo entre la ciudadanía y la esfera política a través del cine.

En la edición de 2026, la película española 'Sorda' dirigida por la murciana Eva Libertad fue sido galardonada con el Premio LUX, tras imponerse a otras cuatro candidatas: 'Christy', del director irlandés Brendan Canty; 'It Was Just an Accident', del director iraní Jafar Panahi; 'Love me Tender', de la directora francesa Ana Cazenave Cambet; y 'Sentimental Value', del director noruego Joachim Trier.

El Premio del Público al Cine Europeo LUX es una iniciativa del Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas. El objetivo de este galardón es reforzar los vínculos entre la política y la ciudadanía, invitando al público europeo a convertirse en protagonista activo y votar por sus películas favoritas.