Feijóo verá la película de Santiago Segura por ser una "buena sátira de la política" y confunde a Almodóvar con Amenábar

Archivo - El presdiente del PP, Alberto Núñez Feijóo. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que verá la película de Santiago Segura 'Torrente Presidente' por que es una "buena sátira de la política actual" y ha tenido un lapsus con la de última película de Almodóvar que ha atribuído a Amenábar durante una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

Al finalizar la citada entrevista, el líder popular ha sido preguntado por las dos últimas películas de cine español que se han estrenado recientemente y están en cartelera.

Se ha mostrado dispuesto a ir a ver la de Santiago Segura 'Torrente Presidente', la nueva entrega de su saga 'Torrente', por ser "un éxito de taquilla y una buena sátira de la política actual".

De hecho, ha explicado que las de 'Torrente' las tiene que ver en casa porque su hijo "se ha visto casi todas" citando "Padre no hay más que uno o algo así", aunque esta película es también de Santiago Segura pero no forma parte de la saga 'Torrente'.

En cuanto a la película que acaba de estrenar Almodóvar, 'Amarga Navidad', el presidente del PP ha tenido un lapsus y le ha confundido con Amenábar. "Y Amenábar yo creo que también ha estrenado ahora", ha dicho.

Tras ser corregido por la entrevistadora, puesto que el último estreno del director que ganó el Óscar a mejor película extranjera en 2005 con 'Mar adentro' fue en 2025, afirmó hasta en cuatro ocasiones no haber visto todavía 'Amarga Navidad', agregando que la verá si puede.