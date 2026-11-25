Archivo - Gorka Otxoa en la Alfombra Roja de clausura de la 70º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián a 24 de Septiembre de 2022 en San Sebastián (España). - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los actores Gorka Otxoa y Rocío Muñoz serán los encargados de presentar la 32ª edición de los Premios José María Forqué, que se celebrarán el próximo 19 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA Madrid. Los presentadores tomarán el relevo de Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán, que condujeron la pasada edición.

La gala reunirá a representantes del cine y las series españolas, además de contar con actuaciones musicales. En la categoría de Mejor Largometraje de Ficción competirán 'El ser querido', 'La bola negra', 'Tres adioses' y 'Yo no moriré de amor', mientras que 'Celeste T2', 'El castillo', 'Ravalear' y 'Se tiene que morir mucha gente' optarán al premio a Mejor Serie de Ficción.

Gorka Otxoa cuenta con una trayectoria en cine, televisión y teatro que arrancó con su participación en la serie de ETB 'Goenkale'. En 2009 protagonizó 'Pagafantas', de Borja Cobeaga, interpretación por la que fue nominado al Goya a Mejor Actor Revelación y obtuvo una mención de honor como Mejor Actor de Comedia en el Festival de Cine de Comedia de Monte-Carlo.

Entre sus trabajos cinematográficos figuran 'Lobos de Arga', 'Bypass', 'Los miércoles no existen', 'Fe de etarras', 'Eres tú' y 'Un funeral de locos'. En televisión ha participado en ficciones como 'Águila Roja', 'Velvet', 'Allí abajo' y 'Machos alfa', serie de Netflix que protagoniza desde 2022 y que recientemente anunció su sexta y última temporada. Actualmente encabeza el reparto de 'Amor para adultos', adaptación de un thriller danés para Netflix, y protagoniza 'Hasta que los niños nos separen', de Juana Macías, ambas pendientes de estreno.

Por su parte, Rocío Muñoz ha desarrollado buena parte de su carrera entre España e Italia, con trabajos en cine, televisión y teatro. En la gran pantalla ha protagonizado películas como 'La sera a Roma' y 'Tre Sorelle', ambas dirigidas por Enrico Vanzina; 'Quasi vera', de Fausto Brizzi; 'Uomini da marciapiede', de Francesco Albanese, y 'Una gran voglia di vivere', de Michaela Andreozzi.

En televisión ha participado en producciones como 'Un passo dal cielo', 'Giustizia per tutti', 'Ángel o demonio' y 'La pecera de Eva'. También ha desarrollado una trayectoria como presentadora de galas y formatos televisivos en RTVE y la italiana Rai, además de participar en eventos internacionales como el Festival de Cine de Venecia y el Festival de la Canción de San Remo.