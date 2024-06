Jesse Plemons protagoniza 'Kinds of Kindness': "Lanthimos no busca encajar en ninguna categoría ni etiquetar nada"

Este viernes 28 de junio llega a los cines 'Kinds of Kindness', la nueva película de Yorgos Lanthimos. Tras el éxito de 'Pobres criaturas', con la que Emma Stone ganó el Oscar a la mejor actriz, el cineasta griego repite con la interprete estadounidense como protagonista en un filme cuyo elenco también cuenta con nombres como Willem Dafoe, Margaret Qualley o Jesse Plemons. Todos ellos, recuerda Pleemons, tuvieron que enfrentarse al "reto" de interpretar a tres personajes distintos para esta película de historias cruzadas y además hacerlo para un director tan "singular" como Lanthimos.

"Yorgos es un maestro de una manera muy concreta y singular y en estos momentos es muy estimulante y alentador conocer a alguien que no intenta encajar en ninguna categoría y que, si se le presenta una, está dispuesto a romperla", afirma el actor en una entrevista para Europa Press en la que reconoce que el cine de Lanthimos puede resultar "muy esquivo, ambiguo, difícil de comprender".

"Pero también es extremadamente cálido y sabes que puedes contar con él. Se preocupa mucho y nunca intenta etiquetar nada ni encerrarse a sí mismo ni a ninguno de nosotros en una sola manera de pensar. Es una forma de trabajar muy experimental, y eso me encanta", resume el actor estadounidense que reconoce que la primera vez que leyó el guión de 'Kinds of Kindness' creyó no haber entendido "gran cosa" y experimentó "emociones diferentes" aunque se lanzó de cabeza y aceptó el proyecto para trabajar con Lanthimos.

En todo caso, el actor de 'Civil War' o 'El poder del perro' recuerda que "cuanto más lo leía, cuánto más ensayos hacía con sus consiguientes debates, más empezaba a tener sentido". "Yorgos no es de los que te dan demasiadas respuestas. En un primer momento puede resultar frustrante, pero luego empiezas a apreciarlo, a sentir que estás cada vez más cerca de descubrir por ti mismo qué es lo que más impacta de cada historia y qué es lo más emocionante. Es la forma más interesante de acceder a un proyecto de este calado", asegura.

Y a medida que avanzó en este viaje de descubrimiento de las historias que componen el filme de Lanthimos, que define como "proceso gradual", se convenció de algo que el público también vivirá en las salas de cine, que en 'Kinds of Kindness' "nada es una sola cosa".

TRES HISTORIAS, LOS MISOS ROSTROS

La cinta de Lanthimos, en la que ha vuelto a contar con Efthimis Filippou para firmar el guion tras trabajar juntos en 'Langosta', 'Canino' y 'El sacrificio de un ciervo sagrado' es una fábula en forma de tríptico que narra tres historias diferentes intepretadas por los mismos personajes. La de un hombre atrapado que intenta tomar las riendas de su propia vida, la de un policía aterrado porque su mujer, que había desaparecido en el mar, ha vuelto y parece otra persona y, por último, la historia de una mujer decidida a encontrar a alguien con un don especial, destinado a convertirse en un prodigioso líder espiritual.

"Lo que me gusta es que nunca es lo mismo; cada vez es una experiencia completamente nueva y una serie de cosas totalmente nuevas que aprender y descubrir. Creo que buscar un territorio en el que no he vivido también forma parte de ese proceso", concluye Plemons, que gracias a este trabajo se alzó con el premio al mejor actor en la última edición del Festival Internacional de Cine de Cannes.

Junto a Stone y Plemons, completan el reparto de 'Kinds of Kindness' Williem Dafoe ('El Faro'), Margaret Qualley ('Pobres criaturas'), Hong Chau ('Asteroid City'), Joe Alwyn ('La favorita'), Mamoudou Athie ('Jurassic World: Dominion') y Hunter Schafer ('Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes').