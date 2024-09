Joshua Oppenheimer canta al fin del mundo en 'The end': "Ahora somos avariciosos por la economía"

SAN SEBASTIÁN, 23 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Francisco Serrano) -

El director americano Joshua Oppenheimer ha presentado este lunes en San Sebastián su debut en la ficción con la película, 'The end', protagonizada por Tilda Swinton, en la que a través de un musical se cuenta el fin del mundo, con una reflexión sobre la culpa y las historias que los seres humanos se cuentan para intentar sobrevivir.

"Actualmente vivimos en una economía que nos dice que tenemos que ser avariciosos. La película tiene que ver con lo que estamos haciendo en este momento como comunidad humana", ha afirmado en rueda de prensa, donde ha presentado la película candidata a la Concha de Oro.

El cineasta ha recalcado que 'The end' es de una "alegoría" de la actualidad y se narra la manera en la que se construyen los mundos, las relaciones y los valores. "Todas las historias tienen un efecto y a veces utilizamos excusas por la autodecepción", ha indicado.

Oppenheimer, nominado al Óscar por sus documentales sobre el genocidio indonesio ('The act of killing' y 'The look of silence'), ha desvelado que cuando realizó el guion no tenía ningún actor en mente, especialmente porque se trataba de un musical. "Estábamos un poco limitados", ha reconocido.

Asimismo, ha defendido que la película se clasifique en un musical porque "si fuese ciencia ficción sería triste", debido a que los protagonistas están encerrados en un búnker, después de que haya acabado el mundo. "Es un musical porque si no la gente quizá no entendería lo que ve", ha afirmado.

Por último, ha agradecido a las instituciones públicas de Dinamarca, Suiza, Italia, Reino Unido, Irlanda y Alemania su apuesta por esta película y la libertad que han brindado al creador.

El elenco de la película lo completan el actor Michael Shannon, George MacKay, Moses Ingram, Lennie James, Tim McInnerny, entre otros.