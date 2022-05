Juancho Hernangómez: "Es alucinante que en Estados Unidos un chaval que no puede ni beber alcohol pueda tener un arma"

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Juancho Hernangómez, jugador de los Utah Jazz de la NBA y de la selección española de baloncesto, debuta en el cine con 'Garra'. Un filme ambientado en el mundo del deporte de la canasta protagonizado por Adam Sandler, que también produce la cinta junto a la superestrella de la NBA LeBron James, y que se estrenará en Netflix el próximo viernes 3 de julio.

'Garra' sigue los pasos de Stanley Beren, un ojeador de baloncesto en horas bajas que ,tras dar con una estrella en potencia en España, quiere demostrar que ambos tienen lo que hace falta para triunfar en la NBA. Este diamante en bruto es Bo Cruz, un jugador con una difícil situación personal al que da vida Hernangómez. El ala-pívot español, que reconoce que llegó a este proyecto "por casualidad" y "aburrimiento" durante la pandemia y, especialmente, gracias la insistencia de su hermana en que hiciera el 'casting', asegura que ha aprendido "mucho" en su primera experiencia cinematográfica en la que, además de Sandler le acompaña María Botto, que da vida a la madre de su personaje.

Tras varios años viviendo en Estados Unidos, a donde llegó en junio de 2016 tras ser elegido en primera ronda del Draft de la NBA, Hernangómez reclama, tal y como han hecho otros muchos deportistas y personalidades, cambios en la legislación del país norteamericano tras la masacre perpetrada en una escuela de Texas, en la que un joven mató a tiros a 19 niños y dos profesores.

"A mí me sigue pareciendo alucinante que un chaval de 18 años, que en Estados Unidos no puede ni beber alcohol tenga permiso o la facilidad de coger un arma y quitar la vida de tantos niños inocentes", denuncia el jugador español que asegura que el gran problema "es la facilidad con la que consiguen las armas".

En este sentido, Hernangómez secunda totalmente las duras palabras de Steve Kerr, entrador de los Golden State Warriors, exigiendo a los políticos estadounidenses una nueva legislación de control de armas. "Me cuesta creer que en siglo XXI los senadores no hayan cambiado esa ley por mantener su poder. Steve Kerr habló por todo el pueblo americano, su padre fue asesinado también en un atentado terrorista. Más claro no se puede decir", insiste el protagonista de 'Garra' que destaca que activismo y las protestas son buenas y necesarias, pero que el cambio real depende de los políticos y la modificación de la legislación vigente.

MARÍA BOTTO: "NO SÉ QUÉ MÁS TIENE QUE PASAR"

"Al final los que lo tienen que cambiar son quienes el poder. Nosotros podemos seguir ayudando hablando o protestando, pero al fin y al cabo esto va a seguir pasando si no cambia la ley", señala. "Las leyes se pueden cambiar y no tiene que ser todo una cuestión económica", reclama también Botto que pone el foco en "esos senadores que no quieren votar y llevan dos años con la ley parada por seguir manteniendo su cuota de poder".

"Ya está bien. En cada país cuando ha habido un tiroteo, en Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda... se hicieron leyes al día siguiente para que eso no volviera a suceder. No sé qué más tiene que pasar en Estados Unidos para que cambien las leyes", sentencia la actriz dos veces nomiada al Goya.

Queen Latifah, Ben Foster, Kenny Smith, Ainhoa Pillet, Raul Castillo, Jordan Elizabeth Hull, Maria Botto, Heidi Gardner y Robert Duvall completan el reparto de 'Garra', un filme dirigido por Jeremiah Zagar ('We the Animals') que cuenta con innumerables cameos de estrellas del mundo del baloncesto y cuyo guión corre a cargo de Taylor Materne y Will Fetters.