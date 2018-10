Margot Robbie protagoniza Yo, Tonya: "Concer a Tonya Harding fue surrealista"

Actualizado 23/02/2018 13:05:32 CET

LOS ÁNGELES, 23 Feb. (EUROPA PRESS - Raquel Laguna) -

Margot Robbie da vida a la patinadora artística estadounidense Tonya Harding en la película Yo, Tonya, dirigida por Craig Gillespie. Un papel que le ha valido la nominación al premio Oscar como Mejor Actriz Protagonista. La cinta se estrena en España este viernes 23 de febrero.

La intérprete concedió una entrevista a Europa Press en Los Ángeles. A pesar de no conocer la historia de Tonya Harding, Margot dedicó seis meses a investigar y aprender todo lo que pudiera sobre el personaje que iba a interpretar. "Cuando me senté frente a Tonya Harding por primera vez fue una experiencia surrealista. Me sorprendió mucho su amabilidad", cuenta.

El hecho de dar vida a un personaje real supuso una mayor responsabilidad para la guapa actriz. "Hay más responsabilidad, sobre todo si la persona sigue viva y la gente la recuerda claramente", explica.

A Margot Robbie le encantaría volver a trabajar con su compañero de reparto en el filme, Sebastian Stan. El actor interpreta a Jeff Gillooly, el ex marido de Tonya Harding. "La interpretación de Sebastian fue increíble. Quiero seguir trabajando con él para siempre. Nos llevamos muy bien y nos entendemos a la hora de trabajar juntos. Fue genial", dice entusiasmada.

POLÉMICA CARRERA DEPORTIVA

En los años 90, la patinadora artística estadounidense Tonya Harding (Margot Robbie) dominó el hielo con un estilo de patinaje totalmente único. Fue la segunda en la historia capaz de completar en competición un salto de triple axel. Pero también dominó los titulares por algo completamente diferente, al protagonizar el mayor escándalo en la historia del deporte. Tonya conspiró para atacar a su compañera Nancy Kerrigan. Sucedió en los Juegos Olímpicos de 1994 y supuso el comienzo de la decadencia de la carrera de Harding.

Yo, Tonya se basa en las entrevistas mantenidas con Tonya Harding y su ex marido, Jeff Gillooly, con quien estuvo casada durante tres años. Tal y como se muestra en la película, su matrimonio fue una relación turbulenta y complicada.

Además de la nominación al Oscar como Mejor actriz protagonista de Margot Robbie, la película cuenta con otras dos nominaciones a la preciada estatuilla dorada, Mejor Montaje y Mejor Actriz de Reparto para Allison Janney.