El director de cine y guionista, Rodrigo Sorogoyen, durante un encuentro en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a 23 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro forma parte del ciclo ‘Cineastas en la Academia’. - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Rodrigo Sorogoyen ha reivindicado la necesidad de buscar nuevos caminos en cada película y ha asegurado que los directores que más le interesan son aquellos que intentan hacer obras diferentes, frente a quienes apuestan por repetir fórmulas que ya les han funcionado.

"Los cineastas que más me interesan son los que intentan hacer películas distintas. El que intenta repetir la fórmula me interesa menos", ha afirmado durante un encuentro con el también director Manuel Gutiérrez Aragón en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, celebrado en el marco del ciclo 'Cineastas en la Academia', en el que ambos han conversado sobre su trayectoria y sus propuestas cinematográficas, tras la proyección de 'As Bestas'.

Sorogoyen ha explicado que evitar la repetición en las películas es tanto una búsqueda creativa como una forma de combatir el aburrimiento. "Me aburre utilizar los mismos métodos o creer que a lo mejor los estoy utilizando", ha admitido.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la posibilidad de realizar una segunda parte de 'As bestas', una idea que, aunque considera que podría dar lugar a una buena película, no le atrae por el riesgo de decepcionar al público si repitiese una fórmula ya conocida. "Creo que el espectador se llevaría una decepción. Yo me aburriría en el proceso más y el espectador también se llevaría una decepción por muy bien que esté la película", ha señalado.

No obstante, el director ha reconocido que sus películas mantienen elementos comunes y que no cree que sean completamente distintas entre sí, aunque sí busca diferenciarlas todo lo posible. Así, ha recordado que 'Que Dios nos perdone' y 'El reino' comparten el género del thriller, pero que trató de que ambas se distinguieran al máximo dentro de ese territorio.

EL ESPECTADOR, ANTE LOS CONFLICTOS

Durante el coloquio, Sorogoyen también ha reflexionado sobre la manera en que aborda los conflictos en sus películas y ha defendido que no le interesa decir al público qué debe pensar ni trasladarle una conclusión moral cerrada. "A mí no me interesa decir a los espectadores: 'Yo opino que esto está bien'. De hecho, suelo opinar que a los espectadores no les importa lo que yo opine éticamente, pero es que además ni yo me siento con la necesidad ni con el deber de decirlo", ha explicado.

Por el contrario, ha asegurado que le fascina presentar las distintas posiciones que intervienen en un conflicto y permitir que el espectador comprenda las razones y las circunstancias de cada parte. "Lo que más nos interesa a nosotros como guionistas (a Isabel Peña y a él), y a mí en la vida, y como espectador también, es que me dejen reflexionando, no que me digan lo que tengo que pensar", ha afirmado.

El cineasta ha puesto como ejemplo el trabajo realizado en 'As bestas', en la que, según ha explicado, buscaba que el público pudiera entender el sufrimiento y la frustración de los distintos personajes.

Asimismo, Sorogoyen ha abordado la importancia de la tensión en la construcción de sus películas y ha explicado que es un elemento que busca desde el guion, también en aquellas escenas que no tienen un carácter especialmente intenso. "Creo que todas las escenas, por definición tienen que tener alguna tensión. Y hablo también de comedias, de películas más ligeras: algo tiene que haber de tensión", ha apuntado.

LA MÚSICA COMO ELEMENTO NARRATIVO

Otro de los asuntos abordados ha sido el uso de la música en sus películas. El director ha explicado que intenta que su presencia responda a las necesidades de cada historia y ha contrapuesto 'El reino', en la que la música tiene un peso importante, con 'El ser querido', donde prácticamente toda la música que aparece es diegética, es decir, forma parte de la propia acción.

"Cada vez me cuesta más que me guste la música de las películas y, por lo tanto, cada vez me cuesta más ver música en mis propias películas", ha reconocido. Sorogoyen ha añadido que busca acercarse cada vez más a la vida cotidiana y explorar la capacidad de generar emoción o entretenimiento a través de las imágenes, el sonido y la historia, sin recurrir necesariamente a la música.