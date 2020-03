Un tribunal de Irán ordena el ingreso en prisión de Rasulof, galardonado con el último Oso de Oro de la Berlinale

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Irán ha ordenado al director iraní Mohamad Rasulof, quien el fin de semana ganó el Oso de Oro de la Berlinale por su película 'There is no evil', que cumpla la condena a un año de cárcel impuesta contra él, según ha informado la iraní Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Según estas informaciones, Rasulof fue citado por un Tribunal de Cultura y Medios para que empezara a cumplir la sentencia dictada en julio de 2019 por un tribunal del país, que incluía una prohibición a abandonar el país durante dos años.

Asimismo, el fallo del año pasado prohibía al director participar en actividades sociales y políticas, una condena derivada de su anterior película 'Un hombre íntegro', por la que fue imputado por "colusión contra la seguridad nacional" y "propaganda contra el régimen".

La película por la que ha sido premiado en la Berlinale narra cuatro historias sobre la pena de muerte en Irán, si bien el director no pudo acudir a recoger el galardón --que fue aceptado por su hija, quien tiene un papel en la película-- debido a la prohibición que pesa contra él por la citada sentencia.

Rasulof ya fue detenido en 2011 junto al también director Yafar Panahi, siendo ambos condenados a seis años de cárcel. Además, se les impuso una prohibición de hacer películas durante 20 años, si bien en el caso de Rasulof la misma fue reducida.

Panahi estrenó tras el fallo 'Esto no es una película', un documental grabado en su casa y que reproducía uno de sus días junto a Mojtaba Mirtahmasb, su antiguo ayudante de dirección.

Por su parte, Rasulof ya fue premiado en 2011 en el festival de Cannes por su película 'Goodbye', si bien tampoco recibió permiso para salir del país a recoger el premio. En 2013 fue galardonado con el FIPRESCI en este mismo festival por 'Manuscripts don't burn'.