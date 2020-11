Lluís Busquets i Grabulosa presenta els seus dietaris 1981-87 com a "mirall ustori" de la seva vida

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor Lluís Busquets i Grabulosa ha presentat aquest dijous a la nit 'Mirall ustori' (Parnass Edicions), un dietari dels anys 80, quan exercia també com a periodista i professor.

Ha estat un acte en l'Ateneu Barcelonès, amb regulació del públic i mesures de seguretat per la pandèmia de coronavirus, a més de retransmetre's telemàticament pel canal Youtube de l'entitat.

Al costat d'ell han intervingut la diputada del Congrés i exconsellera de Cultura, Laura Borràs; el poeta Carles Duarte i el vicepresident l'Ateneu Barcelonès, Carles Llorens.

Laura Borràs ha explicat com Lluís Busquets, que havia estat professor seu, li va servir com a impuls en els seus primers passos professionals i li va ensenyar el camí del seu compromís amb Catalunya.

Carles Llorens ha exposat el vast treball dut a terme per Busquets i Grabulosa, i la varietat de registres i temàtiques que hi ha en el seu nou llibre.

Carles Duarte ha destacat alguns fragments; entre ells, els referits a la seva estada a Roma, com la seva relació amb el general dels jesuïtes Pedro Arrupe i quan va presentar Pablo VI sacerdots escolapis arribats de Txèquia durant la Primavera de Praga.

DIETARI I COMPROMÍS AMB ELS LECTORS

L'autor ha dit que el seu dietari reflecteix que s'ha trobat en situacions peculiars durant la seva vida, i que ha volgut deixar constància com un compromís amb els seus lectors.

'Mirall ustori' és el seu dietari de sis anys (1981-87), des dels 34 fins als 40, encara que també s'evoca la seva vida anterior des del punt de vista memorialístico.

Per això avui, amb 73 anys, titula el llibre 'Mirall ustori', metàfora del mirall ustori amb el qual Arquimedes de Siracusa va crear en el 212 aC una concavitat on es concentrava la llum solar per projectar-la contra els vaixells enemics fins a incendiar-los.

L'autor explica aquesta metàfora en la primera entrada del dietari: "La meva escriptura hauria de ser capaç de fer convergir les meves vivències --treballs, lectures, films, sentiments, coneixements, encants i desencantaments del meu discerniment del món-- de manera que, com un mirall ustorio, fos capaç d'abrasar o vaporitzar el pas del temps en el seu focus".