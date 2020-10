El Premi Planeta 2020 es falla aquest dijous en una cerimònia íntima al Palau de la Música

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Premi Planeta de Novel·la 2020 es falla aquest dijous en una "cerimònia íntima" en el Palau de la Música Catalana, a Barcelona, en un format diferent a l'habitual en el Palau de Congressos de Catalunya i adaptat a les mesures per la pandèmia del coronavirus.

El guardó, dotat amb 601.000 euros per a l'obra guanyadora i 150.250 euros per a la finalista, ha rebut un total de 582 originals, dels quals el jurat ha seleccionat deu com a finalistes.

Els deu títols finalistes són 'Desde dentro', de R.Ros (pseudònim); 'Espíritu errante' del fill d'Alonso (pseudònim); 'Efecto dominó', de Rosario Fernández Zúñiga; 'El último día de la guerra', de Santiago Shelby (pseudònim) i 'Veritats inconclusas', d'Hugo Portal.

Completen la nòmina de finalistes 'Necesito una esperanza', de Benet Quintana; 'Llevaremos otros nombres', de Floc de Cotó (pseudònim); 'La vida secreta de los Ángeles', de Neoland (pseudònim); 'La amistad es un gurú', d'Alexandra Di Stefano Pironti, i 'El caso Almenara', de Jo March (pseudònim).

El jurat del Premi Planeta 2020 està integrat per José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posades, Rosa Regàs i Belén López, com a secretària amb vot.

La procedència de les 582 novel·les que s'han presentat és molt diversa destacant, a més d'Espanya (301), les obres procedents de Sud-amèrica (101 obres), Amèrica del Nord (53) i la resta d'Europa (16).