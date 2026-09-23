El Teatro Real, finalista en cuatro categorías de los International Opera Awards 2026

Archivo - Vista de la fachada del Teatro Real, a 10 de noviembre de 2023, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real y los artistas vinculados a sus producciones han logrado cuatro nominaciones a los International Opera Awards 2026 en las categorías de Mejor Teatro, Mejor Nueva Producción, Mejor Estreno Absoluto y Premio a la Igualdad de Oportunidades.

Los ganadores de esta edición se darán a conocer el próximo 21 de noviembre durante una gala que se celebrará en el Theater an der Wien de Viena.

Así, se trata de la tercera ocasión en la que la institución madrileña opta al galardón a Mejor Teatro de ópera del mundo, distinción con la que ya fue reconocida en 2021.

Asimismo, la organización de los premios británicos ha seleccionado como candidatas las producciones de 'El sueño de una noche de verano' --ópera de Benjamin Britten dirigida por Deborah Warner e Ivor Bolton-. a Mejor Nueva Producción, y 'Enemigo del pueblo', obra del compositor valenciano Francisco Coll con dirección escénica de Alex Rigola, en el apartado de Mejor Estreno Absoluto.

En la categoría de Premio a la Igualdad de Oportunidades, el coliseo madrileño ha sido nominado por primera vez por su Agrupación Musical Inclusiva (AMI), un proyecto pedagógico de carácter social creado en 2020 para el desarrollo de capacidades cognitivas y sociales en menores a través de la práctica musical en el Real Teatro de Retiro.

Por otro lado, la nómina de finalistas en las categorías individuales cuenta con una amplia representación de intérpretes ligados a la programación del coliseo.

Las sopranos españolas Saioa Hernández y Sara Blanch figuran entre las nominadas a Mejor Cantante Femenina, mientras que el tenor Clay Hilley y el bajo Georg Zeppenfeld optarás al premio en la categoría masculina.

Igualmente, el tenor Dave Monaco ha sido nominado a Mejor Estrella Emergente, a lo que se suman las candidaturas al Premio de los Lectores para Lisette Oropesa, Aigul Akhmetshina y Andreas Schager.