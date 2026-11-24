La acb lanza una edición especial navideña de su juego 'KO' con ligas privadas - ACB

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) ha lanzado este martes el 'KO de Navidad', una edición especial y abierta a todos los aficionados de su juego de pronósticos que se desarrollará durante ocho jornadas de la Liga Endesa, desde la décima hasta la decimoséptima, y que incorpora como principal novedad la creación de ligas privadas.

Según han informado en un comunicado, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 5 de diciembre, justo antes del inicio del primer encuentro de la décima jornada tras el parón de selecciones. La competición es independiente del 'KO' clásico, por lo que permite la participación simultánea en ambos formatos y el acceso tanto a usuarios nuevos como a quienes ya resultaron eliminados en la edición general.

La gran novedad de esta entrega reside en las ligas privadas personales --excluidas las de personajes públicos, medios de comunicación o patrocinadores--, un formato compartido con los juegos 'Scouter' y 'Jugador Oculto' que también contará con grupos específicos de gurús. La mecánica exige seleccionar un equipo ganador por jornada sin posibilidad de repetir elección, quedando eliminado el participante que falle su pronóstico o no realice su elección ('pick') antes del comienzo del primer partido de cada fecha.

Como recurso estratégico, los jugadores dispondrán de un único comodín denominado 'Regalo de Navidad', activable entre el inicio del encuentro de su equipo elegido y el final del tercer cuarto para avanzar de ronda independientemente del marcador final, aunque consumiendo igualmente ese club. Además, la participación otorgará puntos para el sistema 'acb Play': 25 por inscribirse, diez por cada jornada acertada y 250 por ganar la edición.

En el apartado de recompensas, el último superviviente tras la decimoséptima jornada --o el ganador de un sorteo entre los acertantes si llegan varios con vida-- recibirá un teléfono 'iPhone 18 Pro', mientras que del segundo al quinto clasificado obtendrán una entrada doble para un partido de la fase regular de la Liga Endesa 2026-27. Por su parte, la liga privada con mayor número de supervivientes será premiada con el balón oficial de la competición y un artículo de 'merchandising' de la acb para cada integrante, con un límite de cien productos.