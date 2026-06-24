Chus Mateo da este jueves su lista para los duelos ante Dinamarca y Georgia

Archivo - El seleccionador nacional masculino de baloncesto Chus Mateo durante el entrenamiento - FEB - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, facilitará este jueves su lista de convocados para las últimas dos jornadas de la primera fase de la clasificación para el Mundobasket del año que viene en Catar ante Dinamarca y Georgia.

El preparador madrileño dará a conocer sus elegidos a partir de las 12.00 horas en la sede de Endesa en Madrid, donde estará acompañado por María Lacasa y por Ignacio Asensi, directora general de Comunicación y responsable de Patrocinios respectivamente de la compañía.

El foco estará puesto en los nombres con los que contará Mateo en esta tercera 'ventana FIBA', la primera en la que puede llamar a jugadores que estén en equipos de la Euroliga y la EuroCup, a los NBA Santi Aldama y Hugo González o a nuevos talentos como el pívot Aday Mara, elegido este martes en el número 12 del 'draft' de la NBA por los Oklahoma City Thunder.

La doble campeona del mundo se concentrará el próximo lunes 29 de junio para preparar estos dos últimos partidos de la primera fase de clasificación, el primero de ellos en la Caja Mágica de Madrid ante Dinamarca el 2 de julio, y el segundo a domicilio ante Georgia el día 5.