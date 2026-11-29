La Minicopa Endesa Valencia 2027 completa su cartel con los ocho equipos finalistas - ACB

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Minicopa Endesa Valencia 2027 ya conoce el nombre de los ocho equipos que lucharán por el título del 17 al 21 del próximo mes de febrero, después de la disputa de la primera fase, que ha concluido este domingo en Elche.

A Valencia Basket, como anfitrión, y Real Madrid, vigente campeón, se han unido Barça, Casademont Zaragoza, Cajasiete Fundación CB Canarias y Joventut Badalona, que lograron su clasificación el sábado de manera directa al acabar como líderes de sus respectivos grupos.

Completarán el cartel de la Fase Final Bàsquet Girona y Kids&Us Manresa, que lograron su billete este domingo tras imponerse, respectivamente, en la repesca, a Unicaja y Indupanel Obradoiro.

Los 26 partidos se celebraron en el pabellón Sara Marín y María Díez, con más de 200 jóvenes jugadores. El campeón del mundo con la selección española Víctor Claver estuvo presente en la ceremonia de entrega de medallas y fue el encargado de dar el trofeo al MVP del torneo, Alex Llompart, antes de la tradicional foto de familia.

Junto a él, estuvieron también José Antonio Román, concejal de Deportes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elche; y Antonio Martín, presidente de la acb.